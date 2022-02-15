Обращение к лучшей природе России

На протяжении десятилетий всякий раз, когда Россия добивалась прозрачности в отношении того, что другие страны Европы делали со своими армиями, она часто обращалась к малоизвестной организации, созданной во время холодной войны. 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе совместно привержены сохранению континента «цельным и свободным». Теперь, когда вспыхнула дипломатическая активность по предотвращению возможного российского вторжения в Украину, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может занять центральное место в поддержании мира.

На прошлой неделе Украина обратилась в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой обсудить вопрос о несоблюдении Россией своего соглашения о военной транспарентности. Как и положено по правилам ОБСЕ, Украина требует подробных объяснений, почему Россия сосредоточила более 130 000 военнослужащих вдоль украинской границы.

«Если Россия серьезно говорит о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то она должна выполнить свое обязательство по военной транспарентности, чтобы снизить напряженность и повысить безопасность для всех», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ожидается, что Россия будет бойкотировать любую встречу ОБСЕ по этому вопросу. Однако действия Украины были тонкими. Он играет роль в прошлых стремлениях своего соседа к миру и укреплению доверия в Европе, будь то прозрачность военных маневров или снижение рисков посредством соглашений о контроле над вооружениями. Россия сложнее, чем просто хулиганский роман. Апелляции к их лучшему характеру могут быть столь же замаскированы, как угрозы наложения суровых наказаний.

Будучи высшим органом безопасности в Европе, ОБСЕ может быть лучшим форумом для рассмотрения опасений России по поводу возможного расширения НАТО. Базирующаяся в Вене организация является одним из немногих органов, в котором США и Россия голосуют в качестве членов. Он уже активно участвует в Украине. В течение почти восьми лет его наблюдатели наблюдали за прекращением огня между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточном регионе.

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Вторжение России в Украину может привести к ее изгнанию со стороны ОБСЕ. Одна из причин: члены обязаны не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния. Эвакуация из ОБСЕ ограничит, если не положит конец, способности Кремля формировать европейскую безопасность мирными средствами.

На 15 февраля запланирован визит в Москву действующего главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Это будет его последняя попытка убедить президента Владимира Путина не вторгаться в Украину. Г-н Путин мог бы также напомнить ему об истории его страны, когда она полагалась на орган, созданный на основе принципов, которые помогли сохранить мир на континенте с долгой историей войн.