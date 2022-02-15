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Обращение к лучшей природе России

15 февраля, 2022
Marfa Fedoroa

На протяжении десятилетий всякий раз, когда Россия добивалась прозрачности в отношении того, что другие страны Европы делали со своими армиями, она часто обращалась к малоизвестной организации, созданной во время холодной войны. 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе совместно привержены сохранению континента «цельным и свободным». Теперь, когда вспыхнула дипломатическая активность по предотвращению возможного российского вторжения в Украину, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может занять центральное место в поддержании мира.

На прошлой неделе Украина обратилась в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой обсудить вопрос о несоблюдении Россией своего соглашения о военной транспарентности. Как и положено по правилам ОБСЕ, Украина требует подробных объяснений, почему Россия сосредоточила более 130 000 военнослужащих вдоль украинской границы.

«Если Россия серьезно говорит о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то она должна выполнить свое обязательство по военной транспарентности, чтобы снизить напряженность и повысить безопасность для всех», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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