Обреченный MS Paint только что получил свой первый редизайн за более чем десятилетие

Переработанное (но не полностью переосмысленное) приложение Paint скоро появится в Windows 11. Microsoft

Новое приложение для начинающих получает темный режим. Microsoft

Улучшенные текстовые инструменты. Microsoft

Обновлен интерфейс для выбора модифицированных инструментов кисти. Microsoft

Как и многие другие вещи в Windows 11, палитра цветов теперь закруглена, а не квадратна. Microsoft

Последнее приложение для Windows 11, позволяющее скрыть слой краски, – это платежВсеми любимый, сделать мем Аппликация для рисования и рисования. Он пока недоступен для загрузки для инсайдеров Windows, но главный продукт Microsoft Панос Панай Разместите короткое видео о новом дизайнеОн показывает обновленный внешний вид, новый темный режим, улучшенные текстовые инструменты, обновленные кисти и другие настройки, которые в совокупности немного обновляют приложение.

Новая версия Paint во многом не позволяет сделать из нее полнофункциональное приложение для редактирования фотографий, такое как Adobe Photoshop или даже Apple Photos или Paint.net – вы по-прежнему не получаете слоев или каких-либо дополнительных инструментов для создания эффектов. Но Paint в Windows 10 не сильно изменился по сравнению с версией приложения для Windows 7, и самым большим вкладом Windows 7 в Paint стало принятие пользовательского интерфейса «Лента», который был представлен в текущем выпуске Office 2007.

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Для справки, версия Paint для Windows 10 (показанная здесь в текущей предварительной версии Windows 11) очень похожа на версию для Windows 7. Эндрю Каннингем

Краска 2009 года. Не все это по-другому. Эндрю Каннингем

Еще в 2017 году Microsoft на короткое время прекратила выпуск Paint, официально остановила свою уже застопорившуюся разработку и объявила, что она будет удалена из группы приложений Windows по умолчанию в пользу нового приложения Paint 3D. Но приложение было Сохранено из корзины Два года спустя и выпустив скрытое обновление, улучшившее поддержку программ чтения с экрана и Добавить элементы управления с клавиатуры. Новое обновление может не сигнализировать о возобновлении стремления сделать Paint де-факто мощным фоторедактором, но, по крайней мере, указывает на то, что Microsoft будет менее склонна допускать текущее неудобное сочетание Windows 7, Windows 8 и Windows 10. В эпоху Windows 11 приложения продолжают сосуществовать. Обновленное приложение Paint будет «скоро» развернуто для инсайдеров Windows.

Изображение списка от Microsoft