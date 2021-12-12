ОБСЕ должна участвовать в обсуждении предложений России по европейской безопасности — министерство иностранных дел — армия и оборона

Москва, 10 декабря. / ТАСС /. В заявлении МИД России в пятницу говорится, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна участвовать в рассмотрении российских предложений по европейской безопасности.

В заявлении говорится, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не должна уклоняться от дискуссий, поскольку она объединяет все страны евроатлантического региона.

«Мы настоятельно призываем к рассмотрению российских предложений и началу серьезных переговоров для достижения договоренностей, которые гарантируют справедливый и устойчивый баланс интересов на нашем общем пространстве», — говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры, чтобы дать России «надежные и долгосрочные гарантии безопасности». Москва во время контактов с США и их союзниками будет настаивать на соглашении, не позволяющем НАТО расширяться на восток и размещать угрожающие системы вооружений вблизи России. Путин сказал, что гарантии должны быть юридически обязательными, потому что Запад нарушил свои предыдущие словесные обязательства.

7 декабря Путин и его американский коллега Джо Байден провели двухчасовую видеоконференцию и договорились проинструктировать свои команды о начале консультаций по этому вопросу.