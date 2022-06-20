Обходя ограничения, россияне выходят на западные развлекательные площадки

Для российских пользователей просмотр сериала на американском стриминговом сервисе Netflix или загрузка новой онлайн-видеоигры из Steam — это всего несколько кликов.

Но исход западных компаний после российского вторжения в Украину затруднил доступ к сотням популярных развлекательных платформ, что привело к появлению сети посредников, часто за границей, позволяющих россиянам продолжать пользоваться своими любимыми онлайн-сервисами.

Самой большой проблемой для многих было вывод Visa и MasterCard с российского рынка, а значит у них нет возможности оплатить абонентскую плату. Платежный сервис Paypal также приостановленный услуги в России.

Netflix и другие крупные потоковые сервисы, такие как Spotify, AppleTV+, Megogo и Amazon Prime, а также другие крупные платформы, такие как порнопровайдер Pornhub, требуют ежемесячных платежей — как и игровые платформы, такие как Battle.net, Steam, XBox и PlayStation.

Одним из распространенных решений является использование службы подписки, принадлежащей семье или друзьям за границей.

Если для оплаты используется нероссийская карта, россияне могут продолжать смотреть шоу Netflix или стримить Spotify — до тех пор, пока они включают VPN, который скрывает их физическое местоположение.

Репортер The Moscow Times использовал такой трюк для доступа к Netflix в России и смог продолжить пользоваться сервисом после того, как был добавлен в учетную запись друга в Индии.

Однако не у каждого российского пользователя есть друг за границей, который хотел бы помочь.

Для этих людей существует растущая сеть онлайн-брокеров, предлагающих место в учетных записях с общим доступом на развлекательных платформах.