Обходя ограничения, россияне выходят на западные развлекательные площадки

Для российских пользователей просмотр сериала на американском стриминговом сервисе Netflix или загрузка новой онлайн-видеоигры из Steam — это всего несколько кликов.
Но исход западных компаний после российского вторжения в Украину затруднил доступ к сотням популярных развлекательных платформ, что привело к появлению сети посредников, часто за границей, позволяющих россиянам продолжать пользоваться своими любимыми онлайн-сервисами.
Самой большой проблемой для многих было вывод Visa и MasterCard с российского рынка, а значит у них нет возможности оплатить абонентскую плату. Платежный сервис Paypal также приостановленный услуги в России.
Netflix и другие крупные потоковые сервисы, такие как Spotify, AppleTV+, Megogo и Amazon Prime, а также другие крупные платформы, такие как порнопровайдер Pornhub, требуют ежемесячных платежей — как и игровые платформы, такие как Battle.net, Steam, XBox и PlayStation.
Одним из распространенных решений является использование службы подписки, принадлежащей семье или друзьям за границей.
Если для оплаты используется нероссийская карта, россияне могут продолжать смотреть шоу Netflix или стримить Spotify — до тех пор, пока они включают VPN, который скрывает их физическое местоположение.
Репортер The Moscow Times использовал такой трюк для доступа к Netflix в России и смог продолжить пользоваться сервисом после того, как был добавлен в учетную запись друга в Индии.
Однако не у каждого российского пользователя есть друг за границей, который хотел бы помочь.
Для этих людей существует растущая сеть онлайн-брокеров, предлагающих место в учетных записях с общим доступом на развлекательных платформах.
сотни Объявления На популярном российском онлайн-рынке Avito предоставляет доступ к «Семейным» подпискам на Netflix, Spotify, Xbox, PlayStation и других платформах. До войны подписка Netflix Premium в России стоила до 999 рублей (17 долларов) в месяц. Сейчас его можно купить за 390 рублей (6 долларов) в месяц или дешевле на Авито.
Аналогичные схемы используют российские геймеры, которые больше не могут использовать российские банковские карты для совершения покупок на западных игровых платформах.
Продавцы на онлайн-площадках, таких как «Авито» и «Плати.ру», продают «ключи» к видеоиграм, купленным в зарубежных странах — в основном в Аргентине, Армении и Казахстане, — где цены низкие, сообщает игровой портал Cybersport. упомянул.
Эти ключи стоят до 20 долларов, согласно онлайн-объявлениям, рассмотренным Moscow Times. Например, онлайн-игру Call of Duty: Modern Warfare можно скачать бесплатно с нелегальных российских торрент-сайтов, а ключ на Plati.ru можно получить за 13 долларов.
Но при таких вариантах высок риск мошенничества.
Кто-то предупреждает: «Стоит проверить, насколько надежный продавец — смотрите отзывы и рейтинги». Инструктирует Для онлайн-геймеров издается российским банковским журналом Tinkoff Journal.
«В 99% случаев эти предложения являются мошенническими», — сказал Владимир Макаров, эксперт консалтинговой компании по ИТ-безопасности T Hunter. «В оставшемся 1% случаев речь идет о покупке нового подписного аккаунта или украденного аккаунта».
В то же время есть еще некоторые методы, которые россияне используют для проведения международных финансовых операций, хотя и трудоемкие.
Некоторые компании предлагают пополнение для российских аккаунтов, зарегистрированных на популярном игровом сайте Steam. МТС-Банк, подразделение финансовых технологий крупнейшего российского оператора мобильной связи МТС, Обеспечивает Такой сервис через собственное приложение, хотя и предупреждает, что комиссия может достигать 22%.
Казахстан в последнее время Закрыто Программа, в которой иностранцы могут получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) онлайн, что позволит им открыть счет в казахстанском банке по мере количества запросов ИИН от иностранцев Он сказал С марта он увеличился в 16 раз.
27-летний Сергей, проживающий в Санкт-Петербурге, сказал, что найти информацию о лазейках было легко.
До получения казахстанского ИИН и оплаты через казахстанский банковский счет Сергей сказал, что использовал приложение для управления финансами Bankoff для осуществления платежей на западных сайтах. Он перевел деньги на свой счет в Bankoff после покупки криптовалюты в рублях.
Но эта лазейка была Закрыто в мае после протестов Visa и Mastercard.
Российский платежный сервис Qiwi по-прежнему может использоваться для платежей на западных развлекательных платформах. Сергей сказал, что он и другие российские пользователи смогли поход по магазинам Игры в Steam с обменом рублей на казахстанские тенге через Qiwi.
Иногда самый простой способ получить доступ к развлекательным платформам — скрыть местоположение человека с помощью VPN. Репортер Moscow Times смог использовать свою учетную запись Spotify, войдя в службу потоковой передачи музыки с помощью VPN, которая показывала, что он находится за пределами России.
Однако VPN не всегда работают — не в последнюю очередь потому, что все больше развлекательных сервисов автоматически блокируют пользователей, использующих VPN.
Хотя уклонение от национальных правил является нарушением контракта со Spotify и другими западными развлекательными компаниями, в России это разрешено.
«С юридической точки зрения использование Tor или VPN не подпадает ни под одну статью УК», — сказал эксперт Макаров.
Даже для россиян, проживающих за границей, по-прежнему существуют проблемы с доступом.
После того, как Google заблокировал доступ к YouTube Premium и Netflix для всех зарегистрированных учетных записей Google с территории России, Александра, гражданка России, проживающая в Индии, которая попросила не называть ее имени, чтобы говорить свободно, сказала, что не может даже использовать свою индийскую банковскую карту для осуществления платежей.
«Это было очень страшно. Все мои данные есть в Google, и это как моя цифровая душа».
Эксперт Мараков заявил, что многие нелегальные схемы доступа к западному развлекательному контенту напоминают широко распространенную практику начала 2000-х, когда пользователи полагались на торренты.
«Теперь мы возвращаемся к тому времени, когда вам нужно было идти в физический магазин, чтобы что-то купить, или искать варианты в Интернете, не зная, мошенничество это или нет. Другой вариант — использовать торрент — просто скачать и посмотреть», — сказал Макаров.
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