Обходя ограничения, россияне проникают на западные развлекательные площадки

Раньше для российских пользователей просмотр сериала на американском стриминговом сервисе Netflix или загрузка новой онлайн-игры из Steam были делом нескольких кликов.

Но исход западных компаний после российского вторжения в Украину затруднил доступ к сотням популярных развлекательных платформ, что привело к появлению сети посредников, часто за границей, позволяющих россиянам продолжать пользоваться своими любимыми онлайн-сервисами.

Это была самая большая проблема для многих вывод Visa и MasterCard с российского рынка, а значит у них нет возможности оплатить абонентскую плату. Платежный сервис Paypal также приостановленный свои услуги в России.

Netflix и другие крупные потоковые сервисы, такие как Spotify, AppleTV+, Megogo и Amazon Prime, а также другие крупные платформы, такие как порнопровайдер Pornhub, требуют ежемесячных платежей — как и игровые платформы, такие как Battle.net, Steam, XBox и PlayStation.

Одним из распространенных решений является использование службы подписки, принадлежащей семье или друзьям за границей.

Если для оплаты используется нероссийская карта, россияне могут продолжать смотреть шоу Netflix или стримить Spotify — до тех пор, пока они используют VPN, которая скрывает их физическое местоположение.

Репортер The Moscow Times воспользовался таким приемом, чтобы получить доступ к Netflix в России, и смог продолжить пользоваться сервисом, добавив его в учетную запись друга из Индии.

Однако не у каждого российского пользователя есть заграничный друг, готовый помочь.

Для таких людей существует растущая сеть онлайн-модераторов, предлагающих место в аккаунтах совместного доступа на развлекательных платформах.