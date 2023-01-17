Обходя ограничения, россияне проникают на западные развлекательные площадки

Раньше для российских пользователей просмотр сериала на американском стриминговом сервисе Netflix или загрузка новой онлайн-игры из Steam были делом нескольких кликов.
Но исход западных компаний после российского вторжения в Украину затруднил доступ к сотням популярных развлекательных платформ, что привело к появлению сети посредников, часто за границей, позволяющих россиянам продолжать пользоваться своими любимыми онлайн-сервисами.
Это была самая большая проблема для многих вывод Visa и MasterCard с российского рынка, а значит у них нет возможности оплатить абонентскую плату. Платежный сервис Paypal также приостановленный свои услуги в России.
Netflix и другие крупные потоковые сервисы, такие как Spotify, AppleTV+, Megogo и Amazon Prime, а также другие крупные платформы, такие как порнопровайдер Pornhub, требуют ежемесячных платежей — как и игровые платформы, такие как Battle.net, Steam, XBox и PlayStation.
Одним из распространенных решений является использование службы подписки, принадлежащей семье или друзьям за границей.
Если для оплаты используется нероссийская карта, россияне могут продолжать смотреть шоу Netflix или стримить Spotify — до тех пор, пока они используют VPN, которая скрывает их физическое местоположение.
Репортер The Moscow Times воспользовался таким приемом, чтобы получить доступ к Netflix в России, и смог продолжить пользоваться сервисом, добавив его в учетную запись друга из Индии.
Однако не у каждого российского пользователя есть заграничный друг, готовый помочь.
Для таких людей существует растущая сеть онлайн-модераторов, предлагающих место в аккаунтах совместного доступа на развлекательных платформах.
Сотни Объявления На популярном российском онлайн-рынке Avito предоставляет доступ к «семейным» подпискам на Netflix, Spotify, Xbox, PlayStation и других платформах. До войны подписка Netflix Premium в России стоила 999 рублей (17 долларов) в месяц. Сейчас его можно купить за 390 рублей (6 долларов) в месяц или дешевле на Авито.
Аналогичные схемы используют российские геймеры, которые больше не могут использовать российские банковские карты для совершения покупок на западных игровых платформах.
Продавцы на онлайн-площадках, таких как «Авито» и «Плати.ру», продают «ключи» к видеоиграм, купленным в зарубежных странах — в частности, в Аргентине, Армении и Казахстане, — где цены низкие, сообщает игровой портал Cybersport. упомянул.
Эти переключатели стоят до 20 долларов, согласно онлайн-объявлениям, рассмотренным The Moscow Times. Например, игру Call of Duty: Modern Warfare можно бесплатно скачать онлайн с нелегальных российских торрент-сайтов, а ключ на Plati.ru можно получить за 13 долларов.
Но при таких вариантах высок риск мошенничества.
Кто-то предупреждает: «Стоит проверить, насколько надежный продавец — посмотрите отзывы и рейтинг». Инструктирует Для онлайн-игроков издается российским банковским журналом Tinkoff Journal.
«В 99% случаев такие предложения являются мошенническими, — говорит Владимир Макаров, эксперт консалтинговой компании по ИТ-безопасности T.Hunter. «В оставшемся 1% случаев речь идет о покупке нового подписного аккаунта или украденного аккаунта».
В то же время у россиян все еще есть способы проведения международных финансовых операций, хотя и трудоемкие.
Некоторые компании предлагают пополнение для российских аккаунтов, зарегистрированных на популярном игровом сайте Steam. МТС-Банк, подразделение финансовых технологий крупнейшего российского оператора мобильной связи МТС, прогресс Такая услуга предоставляется через собственное приложение, хотя и предупреждает, что комиссия может достигать 22%.
Казахстан в последнее время закрыто Программа, с помощью которой иностранцы могут получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в режиме онлайн, что позволит им открыть счет в казахстанском банке по количеству заявок на ИИН от иностранцев. Он сказал С марта он увеличился в 16 раз.
По словам 27-летнего Сергея, живущего в Санкт-Петербурге, информацию об уязвимостях найти несложно.
До получения казахстанского ИИН и оплаты через казахстанский банковский счет Сергей сказал, что использовал приложение для управления финансами Bankoff для осуществления платежей на западных сайтах. Он перевел деньги на свой счет в Bankoff после покупки криптовалюты в рублях.
Но эта лазейка была закрыто в мае после протестов Visa и Mastercard.
Российская платежная система Qiwi по-прежнему может использоваться для платежей на западных развлекательных платформах. Сергей сказал, что он и другие российские пользователи смогли Покупка Игры в Steam с обменом рублей на казахстанские тенге через Qiwi.
Иногда самый простой способ получить доступ к развлекательным платформам — это скрыть свое местоположение с помощью VPN. Репортер Moscow Times смог использовать учетную запись Spotify, войдя в службу потоковой передачи музыки с помощью VPN, которая показала, что он находится за пределами России.
Однако виртуальные частные сети не всегда работают — не в последнюю очередь потому, что растущее число развлекательных сервисов автоматически блокирует пользователей, использующих виртуальные частные сети.
Хотя уклонение от национальных правил является нарушением контракта со Spotify и другими западными развлекательными компаниями, в России это разрешено.
«С юридической точки зрения использование Tor или VPN не подпадает ни под одну статью УК», — сказал эксперт Макаров.
Даже у россиян, живущих за границей, до сих пор есть проблемы с доступом.
После того, как Google заблокировал доступ к YouTube Premium и Netflix ко всем зарегистрированным учетным записям Google с российской земли, Александра, гражданка России, проживающая в Индии, которая попросила не называть ее имени, чтобы говорить свободно, сказала, что она даже не может использовать свою индийскую банковскую карту для платежей. .
«Это было так страшно. Все мои данные есть в Google, и это как моя цифровая душа».
Эксперт Маракофф сказал, что многие из незаконных схем доступа к западному развлекательному контенту напоминают практику, широко распространенную в начале 2000-х, когда пользователи полагались на торренты.
«Теперь мы возвращаемся к тому времени, когда вам нужно было идти в физический магазин, чтобы что-то купить, или искать варианты в Интернете, не зная, мошенничество это или нет. Другой вариант — использовать торрент — просто скачайте его и смотрите. — сказал Макаров.
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