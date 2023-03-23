Общенациональные протесты во Франции после того, как Макрон удвоил пенсионный счет

ПАРИЖ (Рейтер) — Сотни тысяч людей приготовились к забастовке и демонстрации во Франции в четверг после того, как президент Эммануэль Макрон пообещал продолжить реформу своей непопулярной пенсионной системы, несмотря на растущее недовольство по всей стране.

Протесты против закона, повышающего пенсионный возраст с двух лет до 64 лет, с января собирали огромные толпы на организованных профсоюзами митингах.

Профсоюзы заявили, что девятый общенациональный рабочий день в четверг соберет огромные толпы людей против того, что они назвали «презрением» и «ложью» Макрона.

В среду Макрон вызвал гнев профсоюзов и оппозиционных партий, когда отверг их призывы к нему прислушаться к растущему общественному гневу.

«Лучший ответ, который мы можем дать президенту, — это то, что миллионы людей бастуют и выходят на улицы», — сказал Фелипе Мартинес, возглавляющий бескомпромиссный профсоюз CGT.

Забастовка в четверг приведет к серьезному нарушению движения поездов, пострадавшим также будут аэропорты, учителя многих профессий уволятся с работы, а забастовки продолжатся на нефтебазах и среди сборщиков мусора.

Большинство протестов были мирными, но гнев усилился после того, как на прошлой неделе правительство провело законопроект через парламент без голосования.

За последние семь ночей в Париже и других городах прошли спонтанные демонстрации с поджогами мусорных баков и столкновениями с полицией.

Выступая в среду, Макрон настаивал на своем, заявив, что новый закон необходим и вступит в силу в конце этого года.

Он отклонил призывы уволить своего премьер-министра Элизабет Борн, которая была в авангарде пенсионной реформы, и попытался перевернуть страницу, поручив ей расширить свое парламентское большинство и восстановить отношения с профсоюзами.

«Он заложил еще больше взрывчатки в уже хорошо освещенный ад», — сказал президент PS Оливье Фор.

Последняя волна протестов представляет собой самый серьезный вызов авторитету президента со времен революции «желтых жилетов» четыре года назад. Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство французов выступают против пенсионного закона и решения правительства провести его в парламенте без голосования.

Репортаж Джона Айриша; Монтаж Дэвид Грегорио

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