В свете геополитической ситуации выбор президентом Владимиром Путиным глав иностранных государств и правительств для встречи Нового года ясно отражает сегмент «друзей» России во всем мире. В то время как Соединенные Штаты, Европа, Украина и страны Балтии были исключены в конце 2022 года, бывшие советские республики занимали видное место в общедоступной информации, размещенной на веб-сайте Кремля.

Она также указала, что кремлевская администрация выступает за укрепление отношений России с отдельными членами Содружества Независимых Государств (СНГ). И, конечно же, это должно стать главным приоритетом для России в формирующемся многополярном мире.

С Республикой Абхазия Аслан Бузания Президент Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией развиваются динамично, в духе союзничества и стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что в 2023 году они продолжат совместную конструктивную работу по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня на благо братских стран и в интересах укрепления безопасности и стабильности на Кавказе.

Российский лидер поздравил как президента Республики Армения Вагена Хачатуряна, так и премьер-министра республики Никола Пашиняна, отметив, что минувший год был отмечен юбилейным для России и Армении.

Тридцать лет назад две страны установили дипломатические отношения. Двадцать пять лет назад они подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ходе политических контактов текущего года две страны закрепили стратегический характер двустороннего союза и наметили необходимые шаги по дальнейшему развитию партнерства в различных сферах, в том числе в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

В своем приветствии Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву Президент России подчеркнул, что в 2022 году две страны вышли на новый уровень союзнического сотрудничества.

Двусторонняя торговля бьет рекорды, быстро развивается сотрудничество в транспортной и гуманитарной сферах, а также внутрирегиональное сотрудничество. Совместные усилия обеспечат всемерное расширение российско-азербайджанских отношений на благо двух дружественных стран, укрепление безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Республика Беларусь тесно сотрудничает с Российской Федерацией с момента распада советской эпохи. Послание Путина Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко подтвердило их тесный союз.

Россия и Беларусь оказались на высоте и столкнулись с проблемами на протяжении всего прошлого года. Путин отметил, что «они не только успешно противостояли политическому давлению и беспрецедентным санкциям, но и укрепляли институты Союзного государства, выстраивали надежную оборону на его западных границах, стремительную интеграцию, расширяли двустороннее сотрудничество по многим направлениям».

Он также высоко оценил товарищеские и доверительные отношения, сложившиеся с Александром Лукашенко, что позволяет оперативно решать даже самые сложные вопросы. Он также выразил надежду, что они продолжат совместную работу по развитию всего комплекса отношений между Россией и Беларусью.

В приветственном послании Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву Путин напомнил, что отношения между Россией и Казахстаном динамично развиваются на прочной основе принципов стратегического партнерства, союзничества и добрососедства. По его оценке, показатели двусторонней торговли в последние годы были хорошими, и две страны успешно реализовали крупные совместные проекты в промышленности, энергетике и других областях.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что они будут вместе работать над дальнейшим углублением многовекторного сотрудничества и продолжат слаженную работу в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС — в интересах общих региональных интересов, которые в корне способствуют стабильности и безопасности в Центральной Азии. и Каспийскому региону и по всей Евразии в целом.

Вместе с Президентом Кыргызской Республики Седиром Жапаровым российский лидер подчеркнул, что стратегическое партнерство и союзничество между Россией и Кыргызстаном укрепляются по мере того, как две страны активно взаимодействуют в рамках евразийской интеграции, объединяя усилия для противостояния вызовам региональной и международной безопасности. .

Он выразил надежду на продолжение совместной работы по продвижению конструктивного двустороннего сотрудничества во всех сферах на благо народов России и Кыргызстана.

В своем послании Президент Республики Южная Осетия Алан Джаглоев отметил, что отношения двух стран продвигаются вперед, так как Россия поддерживает программы социально-экономической помощи в Южной Осетии. Он выразил готовность продолжить наращивание двустороннего сотрудничества во всех сферах в 2023 году в интересах двух братских народов, а также в интересах стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Москва и Душанбе координируют свои усилия в рамках Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества по противодействию угрозам и вызовам региональной безопасности, в связи с чем Путин выразил готовность продолжать тесное сотрудничество по текущим вопросам, связанным с к этим двусторонним и международным повесткам дня.

Путин также подчеркнул, что отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Политический диалог проходил планомерно на всех уровнях, с реализацией совместных взаимовыгодных проектов, в том числе торгово-экономических и гуманитарных.

В своих поздравлениях Президенту Республики Туркменистан Сердару Бердымухамедову и Председателю Народного Собрания Национального Собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову он откровенно отметил, что 2022 год стал очень успешным для отношений двух стран.

В частности, подписана декларация об укреплении стратегического партнерства, создавшая условия для качественного прогресса в отношениях между Россией и Туркменистаном по ключевым направлениям.

«Надеюсь, что мы продолжим нашу конструктивную совместную работу на двусторонней основе в рамках Содружества Независимых Государств, ООН, Центральной Азии + России и формулы Каспийской пятерки. Такое сотрудничество служит коренным интересам наших дружественных народов и помогает укрепление региональной безопасности и стабильности.

Обращаясь к Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, Путин особо подчеркнул тот факт, что в 2022 году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям между Россией и Узбекистаном, и, исходя из последних результатов, две страны продолжают укреплять стратегическое партнерство и союзничество во всех сферах.

Российский лидер указал, что надеется на продолжение совместной работы, направленной на укрепление плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также партнерства в рамках Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и других многосторонних структур, которые, по его мнению, служат фундаментальным интересы своих стран. Это способствует стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Также обычно называемое Содружеством Независимых Государств (СНГ), это региональная межправительственная организация в Евразии. Он соединяет все бывшие советские республики, за исключением Прибалтики. Он был образован после распада Советского Союза в 1991 году.