Объединенные Арабские Эмираты заявляют, что предоставят гражданство некоторым

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (AFP) – Объединенные Арабские Эмираты объявили в субботу о планах предоставить иностранным гражданам этой богатой нефтью стране, где находятся Абу-Даби и Дубай, в рамках усилий по стимулированию экономики страны в условиях пандемии коронавируса.

Ранее ОАЭ предоставляли гражданство палестинцам и другим лицам, которые помогали формировать правительство государства после его формирования в 1971 году. Другие страны также получили его со временем.

В заявлении шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, правителя Дубая, который также является премьер-министром и вице-президентом автократического государства, говорится в субботу, что это предложение может применяться к художникам, авторам, докторам, инженерам и ученым, а также их семьи.

Шейх Мохаммед написал в Твиттере, что потомственные правители семи эмиратов и на федеральном уровне будут выдвигать их для получения гражданства. Те, кто приобрел гражданство, также смогут сохранить свое основное гражданство.

Не сразу стало ясно, дает ли гражданство право на социальные программы в ОАЭ своим гражданам.

В Объединенных Арабских Эмиратах проживает более 9 миллионов человек, только десятая часть из них являются гражданами. В ноябре ОАЭ объявили о планах реформирования исламских законов страны о личном статусе. , Разрешение неженатым парам заниматься сексом, ослабление ограничений на алкоголь и криминализация так называемых «убийств чести».