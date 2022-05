Объявлена ​​дата выхода Star Wars: Knights of the Old Republic II: Sith Lords для Nintendo Switch

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords официально выйдет на Nintendo Switch 8 июня 2022 года.

Эта новость была распространена во время празднования «Звездных войн», а тизер-трейлер дает представление об игре в действии и обещает, что скоро появится «Восстановленный контент DLC».

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords скоро присоединится к Star Wars: Knights of the Old Republic на Switch, а оригинал появится на последней консоли Nintendo в ноябре 2021 года.

Оригинальные Knights of the Old Republic проходят ремастеринг для PS5, но пока не известно, получит ли сиквел новую обработку.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords была впервые выпущена на Xbox в 2004 году, а в 2005 году вышла на ПК.

В нашем обзоре KOTOR II: The Sith Lords мы сказали: «Если вам нравятся ролевые игры или вам нравятся «Звездные войны», вам будет трудно найти забавную игру, подобную Knights of the Old Republic II. Конечно, в ней есть некоторые технические проблемы. И, конечно, вы начинаете довольно медленно, но если вы можете видеть дальше этих несовершенств, вы чертовски хороши».

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с трейлером и трейлером Star Wars Jedi: Survivor, а также со всеми основными новостями с празднования «Звездных войн». и почему мы думаем, что мир готов к новой записи в серии.

Адам Панкхерст — автор новостей IGN.