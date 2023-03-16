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Объявлена ​​победа в игре Toxic Crusaders для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

16 марта, 2023
Artem Sokolov

Retroware анонсирует хит с боковой прокруткой Ядовитые крестоносцы Для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (пар). Он выйдет в конце 2023 года по цене 24,99 доллара.

Ниже представлен обзор игры, через файл Steam-страница:

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Когда злобный доктор Киллемофф атакует, только одна команда ужасно уродливых существ сверхчеловеческого размера и силы стоит между ним и его планами глобального заражения: Токсичные крестоносцы, последняя, ​​величайшая и худшая надежда на выживание! Hottest Heroes 1991 года возвращается в новой эпохе радиоактивного хита, в котором вас ждут потрясающие действия, сокрушительные комбо и больше ядовитых отходов, чем вы знаете, что с ними делать!

Время убираться!

Выберите одного из семи игровых персонажей, в том числе Токси, Но-зоны, Свалка, Крупного бедствия и Хедбэнгера (которые технически считались бы двумя персонажами, если бы они только могли договориться о чем-то) — плюс, впервые, играйте за Токси «Талантливый «Музыкальная подруга Ивонн, мать всех матерей, госпожа Дзюнко, мать Токси!

Сражайтесь на семи отвратительных уровнях, выполненных в прекрасной пиксельной графике в полном цвете, и защищайте Тромавилль от полчищ радиационных рейнджеров, головорезов-мутантов и кур-зомби. Шансы могут быть сложены против вас, но с потрясающими способностями, победным персонажем и четырьмя местными игроками на вашей стороне дни Смогуланской Империи сочтены!

Прямо из Тромавиля!

Сделайте глубокий вдох и полностью погрузитесь в захватывающее приключение, наполненное каламбуром, которое затянет вас, брыкаясь и крича, в чудесный мир Тромы. Наслаждайтесь камеями из пропитанных кровью классических фильмов, таких как Class of Nuke ‘Em High, Poultrygeist: Night of the Chicken Dead и Sgt. Kabukiman NYPD — переосмысление в мультяшном стиле субботнего утра, которое сделало эту франшизу такой запоминающейся!

Ключевая особенность

  • Триумфальное возвращение Высших крестоносцев как раз тогда, когда мы больше всего в них нуждались!
  • Импульсный экшен для четырех игроков.
  • Великолепная полноцветная пиксельная графика.
  • Потрясающий саундтрек, который заставит вас веселиться, как в 1991 году.
  • Невероятные сцены из комиксов с участием TeamFourStar (Аббревиатура Dragon Ball Z).
  • Семь игровых персонажей, каждый со своими уникальными движениями и способностями.
  • Семь уникальных этапов перенесут вас с улиц Тромавилля на Планету Смугола и дальше!
  • Неожиданные камеи (каждая удивительнее предыдущей) со всей кинематографической вселенной Troma!

Смотрите новый трейлер ниже. Посмотреть первые скриншоты в галерее.

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