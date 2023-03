Объявлена ​​победа в игре Toxic Crusaders для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Retroware анонсирует хит с боковой прокруткой Ядовитые крестоносцы Для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (пар). Он выйдет в конце 2023 года по цене 24,99 доллара.

Ниже представлен обзор игры, через файл Steam-страница:

Прямо из Тромавиля!

Сделайте глубокий вдох и полностью погрузитесь в захватывающее приключение, наполненное каламбуром, которое затянет вас, брыкаясь и крича, в чудесный мир Тромы. Наслаждайтесь камеями из пропитанных кровью классических фильмов, таких как Class of Nuke ‘Em High, Poultrygeist: Night of the Chicken Dead и Sgt. Kabukiman NYPD — переосмысление в мультяшном стиле субботнего утра, которое сделало эту франшизу такой запоминающейся!

Ключевая особенность