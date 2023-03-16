Объявлена ​​победа в игре Toxic Crusaders для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Retroware анонсирует хит с боковой прокруткой Ядовитые крестоносцы Для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (пар). Он выйдет в конце 2023 года по цене 24,99 доллара.

Ниже представлен обзор игры, через файл Steam-страница:

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Когда злобный доктор Киллемофф атакует, только одна команда ужасно уродливых существ сверхчеловеческого размера и силы стоит между ним и его планами глобального заражения: Токсичные крестоносцы, последняя, ​​величайшая и худшая надежда на выживание! Hottest Heroes 1991 года возвращается в новой эпохе радиоактивного хита, в котором вас ждут потрясающие действия, сокрушительные комбо и больше ядовитых отходов, чем вы знаете, что с ними делать!

Время убираться!

Выберите одного из семи игровых персонажей, в том числе Токси, Но-зоны, Свалка, Крупного бедствия и Хедбэнгера (которые технически считались бы двумя персонажами, если бы они только могли договориться о чем-то) — плюс, впервые, играйте за Токси «Талантливый «Музыкальная подруга Ивонн, мать всех матерей, госпожа Дзюнко, мать Токси!

Сражайтесь на семи отвратительных уровнях, выполненных в прекрасной пиксельной графике в полном цвете, и защищайте Тромавилль от полчищ радиационных рейнджеров, головорезов-мутантов и кур-зомби. Шансы могут быть сложены против вас, но с потрясающими способностями, победным персонажем и четырьмя местными игроками на вашей стороне дни Смогуланской Империи сочтены!