Объявлена ​​дата выхода Minecraft Super Smash Bros. Ultimate amio, Minecraft Стив и Алекс amiibo отложены

Nintendo объявила, что Min Min Super Smash Bros. Ultimate amiibo выйдет 29 апреля 2022 года. К сожалению для поклонников Minecraft, Nintendo также сообщила, что amiibo Стива и Алекса перенесены с весны 2022 года на «позже в 2022 году».

Сегодня Nintendo сообщила об этом. Твиттер, Персонаж оружия Мин Мин также получила короткое видео, демонстрирующее ее окончательный дизайн Amiibo. Что касается Стива и Алекса, Nintendo сказала, что «из-за задержек с логистикой и производством сроки выпуска, к сожалению, перенесены на 2022 год».

После запуска Minecraft Steve & Alex amiibo бойцы DLC Super Smash Bros. Единственные Ультимейты, которые получили игровое удовольствие, — это Сефирот, Пира, Митра, Казуя и Сора. Было подтверждено, что первые четыре получат amiibo, но о Соре не было дано никаких официальных сведений.

Говоря о Соре, герой Kingdom Hearts был последним персонажем, выпущенным для Super Smash Bros. Окончательный. Итак, если Сора получит amiibo, он также станет последним персонажем в игре.

В нашем обзоре Мин Мин из Super Smash Bros. Ultimate, мы сказали, что это «одна часть Dhalsim, одна часть Pokemon Trainer и одна из самых захватывающих (хотя и сложных в использовании) концепций для персонажа Smash на сегодняшний день».

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с комментариями Масахиро Сакурая о сиквеле «Нет планов» к Smash Bros. И что было частью финального обновления Ultimate Fighting Scale.

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит и дальше Дергаться.