Что касается Президента Украины Владимира Зеленского, выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года о введении санкций в отношении ряда компаний, а также неверная информация о том, что эти санкции распространяются на группу компаний «Волга Днепр», появлявшаяся в различных СМИ информируем вас о следующем:

Вышеуказанные штрафы наложены на ООО «ВОЛГА-ДНЕПР ММ XVI», основной регистрационный номер: 1167746124875, ID налогоплательщика: 7716815864, расположенное по адресу 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 109, стр. Президент Украины.

Это предприятие не входит в группу компаний «Волга-Днепр», не является нашим партнером и не имеет ничего общего с группой компаний «Волга-Днепр». Таким образом, наложенные штрафные санкции не распространяются на нашу группу или компании, входящие в ее состав, включая, но не ограничиваясь, ООО «Авиакомпания« Волга-Днепр ».

Мы настоятельно призываем информационные сообщения помнить о том, что размещение неверной информации может отрицательно сказаться на бизнесе упомянутых вами компаний, и относиться к этой информации более внимательно. Мы надеемся, что прилежные СМИ предпримут действия, чтобы прояснить ситуацию для своих читателей.