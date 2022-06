Объявление PS Plus, июнь 2022 г. Игры для PS5, PS4

участие в толкнуть коробку на меня

PS Плюс Официально объявлены игры июня 2022 года, и знаете что? Утечки были точными. несколько раз. Когда они не в эти дни? Чтобы было ясно, технически это линейка PS Plus Essential, как она теперь называется. Это последнее ежемесячное обновление перед новым PS Plus Экстра и PS Plus Премиум Эквивалентные классы появятся позже в этом месяце во многих регионах, включая Северную Америку и Европу.

Без лишних слов, вот три игры на июнь:

Все три игры будут доступны для скачивания со следующего вторника — 7 июня.

Бог войны включен бурно обсуждалось За последние несколько дней игра уже стала доступна в нескольких сервисах, включая PS Plus Collection и PS Now. Это отличная игра — возможно, одна из лучших игр для PS4 — но тем, кто заинтересован в перезагрузке Кратоса, она понравится. вероятно Сыграй сейчас.

В другом месте Наруто и Никелодеон обязательно разделятся во мнениях. Обе игры хороши, но они сосредоточены на многопользовательском режиме — и PS Plus раньше предлагала многопользовательские игры, которые либо стареют, либо изо всех сил стараются оставаться актуальными — или и то, и другое.

Что вы думаете об играх PS Plus на июнь 2022 года? Как всегда, выскажите свое мнение в разделе комментариев ниже.