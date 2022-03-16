Объявление Windows Insider отображается в проводнике, но Microsoft говорит, что это ошибка

Обновлять: В заявлении к крайМенеджер программы Windows Брэндон ЛеБлан сказал: «Это был экспериментальный баннер, который не предназначался для внешней публикации и был отключен». Так что кажется, что добавление рекламы в этот момент было непреднамеренным.
экстремальные технологии Мы убеждены, что размещение рекламы — это одна из функций, которые мы увидим в будущем. Однако Windows ничего подобного не сказала.
Оригинальная история: Майкрософт не новичок в Реклама проникает в их продукты, часто к всеобщему недовольству, и кажется, что это может повториться. Люди действительно начали разочаровываться после того, как инсайдер Windows обнаружил небольшую рекламную панель для служб Microsoft в своем окне проводника.
Инсайдер Windows поделился скриншотом обновленного окна Проводника в Твиттере (через компьютерное кровотечение), куда они идут флобо09. На изображении показано объявление с полосовым шрифтом под адресной строкой в проводнике, призывающее пользователей нажать кнопку, чтобы узнать больше о редакторе Microsoft. Flobo09 умно отмечает, что это не понравится пользователям Windows, и это сразу же подтвердилось ответами на их первоначальный твит.
Некоторые люди сошли бы с ума, если бы Microsoft начала добавлять рекламу в Explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX212 марта 2022 г.
Поскольку Проводник является очень важной частью использования Windows, люди очень расстроены. Не ожидайте, что реклама будет отображаться при просмотре ваших личных файлов. Так как Windows — это платный сервис от огромной компании, в отличие от некоторых бесплатных пробных программ.
Однако, как отмечает Flobo09 в других твитах, это может быть чрезмерной реакцией. Реклама очень минимальна, и они подозревают, что это будет функция отказа. Текущая реклама Microsoft Editor также предназначена для бесплатной службы для браузеров и включена в службы подписки Microsoft для других целей.
Редактор Microsoft Editor — это просто средство для письма, учитывающее общую грамматику, орфографию и пунктуацию. Это не огромная или особенно необходимая услуга, и кажется, что мало кто слышал о ней в прошлом. Маловероятно, что кто-то подпишется только ради этого, так что, похоже, это может быть рекламой или советом, а не прямой рекламой.
Справедливо, что мы не должны ожидать увидеть подобные вещи в Проводнике и У Microsoft есть история проникновения рекламы Так что немедленный общественный резонанс легко понять. Мы надеемся, что это поможет, предупредив Microsoft о том, что пользователи надеются увидеть в будущем, поскольку это определенно не реклама в проводнике. В конце концов, в этом и смысл инсайдеров и подобных тестов. В конце концов, это может быть связано с тем, что Microsoft делает это необязательным или находит лучший способ реализовать его.
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