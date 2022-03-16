Объявление Windows Insider отображается в проводнике, но Microsoft говорит, что это ошибка

Обновлять: В заявлении к крайМенеджер программы Windows Брэндон ЛеБлан сказал: «Это был экспериментальный баннер, который не предназначался для внешней публикации и был отключен». Так что кажется, что добавление рекламы в этот момент было непреднамеренным.

экстремальные технологии Мы убеждены, что размещение рекламы — это одна из функций, которые мы увидим в будущем. Однако Windows ничего подобного не сказала.

Оригинальная история: Майкрософт не новичок в Реклама проникает в их продукты, часто к всеобщему недовольству, и кажется, что это может повториться. Люди действительно начали разочаровываться после того, как инсайдер Windows обнаружил небольшую рекламную панель для служб Microsoft в своем окне проводника.

Инсайдер Windows поделился скриншотом обновленного окна Проводника в Твиттере (через компьютерное кровотечение), куда они идут флобо09. На изображении показано объявление с полосовым шрифтом под адресной строкой в ​​проводнике, призывающее пользователей нажать кнопку, чтобы узнать больше о редакторе Microsoft. Flobo09 умно отмечает, что это не понравится пользователям Windows, и это сразу же подтвердилось ответами на их первоначальный твит.

Некоторые люди сошли бы с ума, если бы Microsoft начала добавлять рекламу в Explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX212 марта 2022 г. узнать больше

Поскольку Проводник является очень важной частью использования Windows, люди очень расстроены. Не ожидайте, что реклама будет отображаться при просмотре ваших личных файлов. Так как Windows — это платный сервис от огромной компании, в отличие от некоторых бесплатных пробных программ.

Однако, как отмечает Flobo09 в других твитах, это может быть чрезмерной реакцией. Реклама очень минимальна, и они подозревают, что это будет функция отказа. Текущая реклама Microsoft Editor также предназначена для бесплатной службы для браузеров и включена в службы подписки Microsoft для других целей.

Редактор Microsoft Editor — это просто средство для письма, учитывающее общую грамматику, орфографию и пунктуацию. Это не огромная или особенно необходимая услуга, и кажется, что мало кто слышал о ней в прошлом. Маловероятно, что кто-то подпишется только ради этого, так что, похоже, это может быть рекламой или советом, а не прямой рекламой.

Справедливо, что мы не должны ожидать увидеть подобные вещи в Проводнике и У Microsoft есть история проникновения рекламы Так что немедленный общественный резонанс легко понять. Мы надеемся, что это поможет, предупредив Microsoft о том, что пользователи надеются увидеть в будущем, поскольку это определенно не реклама в проводнике. В конце концов, в этом и смысл инсайдеров и подобных тестов. В конце концов, это может быть связано с тем, что Microsoft делает это необязательным или находит лучший способ реализовать его.