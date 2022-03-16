Tech

Объявление Windows Insider отображается в проводнике, но Microsoft говорит, что это ошибка

16 марта, 2022
Artem Sokolov

Обновлять: В заявлении к крайМенеджер программы Windows Брэндон ЛеБлан сказал: «Это был экспериментальный баннер, который не предназначался для внешней публикации и был отключен». Так что кажется, что добавление рекламы в этот момент было непреднамеренным.

экстремальные технологии Мы убеждены, что размещение рекламы — это одна из функций, которые мы увидим в будущем. Однако Windows ничего подобного не сказала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.