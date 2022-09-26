Объявлено обновление кода отката Guilty Gear Xrd REV 2



















Поклонники файтингов годами требовали этого, и этот день наконец настал.











Вместо нового персонажа Guilty Gear Strive Arc System Works объявила, что сетевой токен для Undo появится в Guilty Gear Xrd REV 2 и Guilty Gear Xrd Revelator в Генеральный директор Тако 2022.



















Нет, ты не спишь. Netplay, основанный на задержке, который был почти десять лет назад, скоро будет заменен, поэтому, надеюсь, вам больше не придется беспокоиться о задержках и отбрасывании групп из-за этого.





В настоящее время нет точной даты выпуска Xrd, чтобы получить полное обновление, но игрокам придется протестировать его очень скоро.





Где-то в конце октября разработчики выпустят общедоступный тест на падение для ПК, аналогичный тому, как они проводят бета-тестирование предыдущих игр, но пока не подтверждено, появится ли большой патч для версии REV2 и Revelator для PlayStation 4. .





ArcSys, безусловно, соответствует своей цели по модернизации старых файтингов с лучшей онлайн-игрой с Guilty Gear XX Accent Core Plus R, BlazBlue: Central Fiction, BlazBlue: Cross Tag Battle, Persona 4 Arena Ultimax и Dragon Ball FighterZ, которые получают свои обновления. или в настоящее время находится в процессе этого.





По сути, это оставляет Granblue Fantasy: Versus единственным парнем, который, к сожалению, вышел, но, надеюсь, теперь это указывает на то, что технические волшебники компании вовремя завершат весь список откатов и закрепят за собой статус легенд файтингов.





Вы можете посмотреть полный трейлер обновления отмены Guilty Gear Xrd ниже.





























