Объявлено селфи Бола Бола и Неджда для The King of Fighters 15 Season 2, раскрыт игровой процесс Shingo и дата выхода



















SNK представила новый трейлер The King of Fighters 15, в котором рассказывается о новом контенте второго сезона. Было официально объявлено, что Сильвия Паула и Неджд присоединятся к списку игр в качестве DLC.











Помимо новых бойцов, теперь раскрыт полный первый класс 2-го сезона. Были раскрыты игровой процесс и дата выхода Shingo Yabuki, а SNK поделился обновленной дорожной картой контента на предстоящий сезон.



















SNK указал, что Шинго станет первым персонажем во втором сезоне, который присоединится к The King of Fighters 15, когда он выйдет 17 января. Он выйдет вместе с огромным обновлением баланса персонажей.





В официальном трейлере геймплея можно увидеть, как Шинго сталкивается со своим кумиром Кё и болтает с ним. Его набор движений в KOF15 включает в себя несколько ударов ногой в воздухе, большие косилки и даже волчок, похожий на Kyo.





Впервые SNK также раскрыл, как будет работать DLC второго сезона для The King of Fighters 15. Вместо того, чтобы одновременно выпускать трех персонажей в составе команды, компания выпустит шесть дополнительных бойцов по отдельности.





Шинго начнет сезон 17 января, Ким Капван присоединится весной 2023 года, а Сильви Паула Паула и Наджд присоединятся к ним летом 2023 года, хотя, похоже, они могут быть выпущены отдельно.





Подводя итог, еще один загадочный персонаж выйдет осенью 2023 года, а последний боец ​​второго сезона выйдет зимой 2023 года.













Нажмите на изображения для увеличения версии























