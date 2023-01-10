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Объявлено селфи Бола Бола и Неджда для The King of Fighters 15 Season 2, раскрыт игровой процесс Shingo и дата выхода

10 января, 2023
Artem Sokolov









SNK представила новый трейлер The King of Fighters 15, в котором рассказывается о новом контенте второго сезона. Было официально объявлено, что Сильвия Паула и Неджд присоединятся к списку игр в качестве DLC.





Помимо новых бойцов, теперь раскрыт полный первый класс 2-го сезона. Были раскрыты игровой процесс и дата выхода Shingo Yabuki, а SNK поделился обновленной дорожной картой контента на предстоящий сезон.









SNK указал, что Шинго станет первым персонажем во втором сезоне, который присоединится к The King of Fighters 15, когда он выйдет 17 января. Он выйдет вместе с огромным обновлением баланса персонажей.


В официальном трейлере геймплея можно увидеть, как Шинго сталкивается со своим кумиром Кё и болтает с ним. Его набор движений в KOF15 включает в себя несколько ударов ногой в воздухе, большие косилки и даже волчок, похожий на Kyo.


Впервые SNK также раскрыл, как будет работать DLC второго сезона для The King of Fighters 15. Вместо того, чтобы одновременно выпускать трех персонажей в составе команды, компания выпустит шесть дополнительных бойцов по отдельности.


Шинго начнет сезон 17 января, Ким Капван присоединится весной 2023 года, а Сильви Паула Паула и Наджд присоединятся к ним летом 2023 года, хотя, похоже, они могут быть выпущены отдельно.


Подводя итог, еще один загадочный персонаж выйдет осенью 2023 года, а последний боец ​​второго сезона выйдет зимой 2023 года.






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Изображение дорожной карты The King of Fighters 15 Season 2 # 1

Изображение дорожной карты King of Fighters 15 Season 2 # 2

Изображение дорожной карты King of Fighters 15 Season 2 # 3

Изображение дорожной карты King of Fighters 15 Season 2 # 4

Изображение дорожной карты The King of Fighters 15 Season 2 # 5

Изображение дорожной карты King of Fighters 15 Season 2 # 6

Изображение дорожной карты The King of Fighters 15 Season 2 # 7

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