Объявлены бесплатные игры для PlayStation Plus на сентябрь 2022 года

После утечки PlayStation подтвержденный Очередная партия бесплатных подарков PlayStation Plus. В состав PS Plus Essential в сентябре 2022 года войдут Need for Speed ​​Heat, Toem и Granblue Fantasy: Versus. В эти три игры стоит поиграть, так что, как правило, это будет хороший месяц, чтобы получить бесплатные подарки PlayStation. Новый сборник игр будет доступен для получения с 6 сентября. Напоминаем, что все подписчики PS Plus, независимо от уровня, могут получать подписку PlayStation Plus Essential каждый месяц.

Жажда скорости тепла Это самая известная игра группы. Это последняя запись (не считая «Трансформеров») в давней гоночной франшизе EA и поворот в правильном направлении. На протяжении 2010 года франшиза шла по ухабистой дороге, но Need for Speed ​​Heat вернула чистое удовольствие от аркадных гонок, которым серия была известна в первые дни своего существования. Благодаря отличной дневной и ночной системе, в которой вы участвуете в разрешенных дневных соревнованиях и незаконных уличных гонках после наступления темноты, Need for Speed ​​Heat предлагает именно то количество универсальности, которое поддерживает трейловые гонки свежими на протяжении примерно 10 часов. Он получил 7/10 в Обзор Need for Speed ​​Heat. В Need for Speed ​​Heat нет обновления для PS5, но вы можете играть в нее на новейшей консоли PlayStation благодаря обратной совместимости.

твит Это очаровательная инди-игра, выпущенная только в прошлом году. Вы играете за молодого фотографа, который ищет снимок одноименного феномена Тоем. Если вы ищете расслабляющую игру, которая не займет много времени, Toem — хороший выбор. Геймплей заключается в решении головоломок путем фотографирования окружающего мира. Черно-белые визуальные эффекты прекрасны, а игровой процесс дополняется красивым саундтреком. Только версия Toem для PS5 будет доступна в сентябре.

Фанаты файтингов могут это проверить Гранблю Фэнтези: Против, 2.5D-файтинг, разработанный Arc System Works. Versus представляет собой стильный боевик с отличной механикой, в котором представлены персонажи, впервые появившиеся в мобильной игре Granblue Fantasy в 2014 году. Он также реализует системы RPG, что вполне уместно, учитывая, что первая игра Granblue Fantasy была RPG. Одиночная кампания не очень захватывающая, но базовая боевая механика великолепна. Он получил 7/10 в Granblue Fantasy: сравнение с обзором.

Если вы еще этого не сделали, проверьте это БЕСПЛАТНАЯ заявка на август до того, как они покинут PlayStation Plus 6 сентября. В состав августа входят Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 и Little Nightmares.

PlayStation также добавит новые игры в библиотеку PS Plus Extra/Premium в следующем месяце, в том числе Deathloop, Chicory: A Colorful Tale и Assassin’s Creed Origins.

Бесплатные игры для PlayStation Plus, сентябрь 2022 г.

В наличии с 6 сентября