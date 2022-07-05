Объявлен выпуск новой Lollipop Chainsaw 2023

После тизера в прошлом месяце у нас есть подтверждение: Lollipop Chainsaw получит полный ремейк в 2023 году.

Объявленная Dragami Games, которую возглавляет оригинальный продюсер игры Йошими Ясуда, игра выйдет во всем мире в следующем году, хотя официальное название или платформы не были объявлены. Он будет разработан «группой разработчиков из оригинальной версии, включая Ясуду в качестве продюсера, и новых разработчиков из Dragami Games».

Игра будет стремиться воссоздать оригинал, но Ясуда объяснил, что новая версия будет иметь некоторые существенные отличия. Благодаря мощному оборудованию нового поколения в новой игре будет «более реалистичный подход к графике». Менее приятной для фанатов будет новость о том, что проблемы с лицензированием музыки означают, что, в отличие от первых 16 лицензированных треков в игре, «помимо нескольких лицензированных треков, саундтрек будет состоять из новой музыки».

Джульет Старлинг в Lollipop Chainsaw. (Фото: Игры Даргами)

Ясуда пошутил, что игра вернется в прошлом месяце, чтобы отпраздновать свое 10-летие. Блокбастер был выпущен в 2012 году, и режиссер игры Suda51, кинорежиссер Джеймс Ганн и Ясуда объединились, чтобы рассказать историю Джульетты Старлинг — школьной группы поддержки, оказавшейся в центре эпидемии зомби.

Рассказывая о создании оригинальной игры и ее новом возвращении, Ясуда объяснил: «К сожалению, из-за различных факторов фанаты не могут легко играть в Lollipop Chainsaw, и уже давно у игроков не было доступа к игре на актуальные консоли.

«Мы, первоначальная команда разработчиков Lollipop Chainsaw, считаем, что игра очень ценна для нас, и мы не хотели оставлять ее в подвешенном состоянии, поскольку игроки, которые хотят в нее играть, не могут. Поэтому мы приобрели интеллектуальную игру Lollipop Chainsaw. собственности от Kadokawa Games, и решили разработать новую версию. Мы уже связались с Warner Bros. по поводу разработки, и они получили поддержку в этом начинании».

Игра набрала много лайков, но в нашем обзоре 5/10 IGN сказал: «Lollipop Chainsaw даже не пытается выделиться из жанра, и по большей части это Делать Испытайте новое в мире ее персонажей и в итоге напишите далеко не невероятный экшен на бумаге».

Джо Скриппс — исполнительный редактор новостей IGN. Следуй за ним Твиттер. У вас есть совет для нас? Хотите обсудить потенциальную историю? Пожалуйста, отправьте электронное письмо на новости@ign.com.