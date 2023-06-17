Объяснение — В чем проблема России со сделкой по черноморскому зерну?

(Рейтер) — Президент России Владимир Путин заявил в этом месяце, что Россия рассматривает возможность выхода из сделки по черноморскому зерну, и обвинил Запад в обмане Москвы, поскольку он все еще сталкивается с препятствиями в доставке своей сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Путин сказал, что обсудит будущее зерновой сделки с лидерами африканских стран в субботу.

пакетное соглашение

В июле прошлого года Организация Объединенных Наций и Турция выступили посредниками в реализации Инициативы по зерну Черного моря, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением Москвы в Украину и блокадой ее черноморских портов.

Разрешен вывоз продуктов питания и удобрений из трех украинских портов — Черноморск, Одесса и Южный (Южный). Сделка продлевалась трижды, последний раз до 17 июля.

На данный момент Украина экспортировала почти 32 миллиона тонн, в основном кукурузы и пшеницы, в рамках сделки. Инициатива также позволяет безопасно экспортировать аммиак — ключевой компонент нитратных удобрений, — но ни один из них не был отправлен.

Чтобы убедить Россию согласиться с этой инициативой, в июле прошлого года было заключено трехлетнее соглашение, в котором Организация Объединенных Наций согласилась помочь Москве преодолеть любые препятствия на пути поставок продовольствия и удобрений.

Хотя российский экспорт продуктов питания и удобрений не подпадает под санкции Запада, введенные после вторжения на Украину в феврале 2022 года, Москва заявляет, что ограничения на платежи, логистику и страхование препятствуют поставкам.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил на прошлой неделе, что «последние месяцы продемонстрировали ощутимый прогресс» в улучшении российского экспорта, но добавил: «Проблемы остаются, но мы не пожалеем усилий, чтобы преодолеть все оставшиеся препятствия».

Зачем нужны были сделки?

Беднейшие люди в мире больше всего страдают от роста мировых цен на продовольствие. В марте прошлого года Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций предупредила, что ее способность прокормить около 125 миллионов человек находится под угрозой, поскольку 50% ее зерна поступает из Украины.

По данным ООН, в период с 2018 по 2020 год Африка импортировала пшеницу на 3,7 миллиарда долларов (32% от общего объема импорта африканской пшеницы) из России и еще 1,4 миллиарда долларов из Украины (12% от общего объема импорта африканской пшеницы).

История продолжается

В прошлом году Организация Объединенных Наций заявила, что 36 стран зависят от России и Украины в отношении более половины импорта пшеницы, включая некоторые из самых бедных и наиболее уязвимых стран, включая Ливан, Сирию, Йемен, Сомали и Демократическую Республику Конго.

В соответствии с Черноморским соглашением о зерне ВПП на сегодняшний день отгрузила более 625 000 тонн зерна для операций по оказанию помощи в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене. В 2022 году Всемирная продовольственная программа закупит более половины мирового зерна пшеницы в Украине.

русские жалобы

Путин жаловался, что Запад обманул Россию, потому что у нее все еще есть проблемы с экспортом.

Соединенные Штаты отвергли претензии России. «Они экспортируют зерно и удобрения на том же уровне, если не выше, чем до полного вторжения», — заявила в прошлом месяце посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Путин сказал, что Россия согласилась на сделку только для стран Африки и Латинской Америки, но только около 3,2-3,4% зерна идет в беднейшие страны мира, а 40% — в богатые страны.

По данным ООН, около 3% экспорта по Черноморскому соглашению приходится на страны с низким уровнем доходов, в то время как на страны с высоким уровнем доходов приходится около 44%, а остальное — на страны со средним уровнем доходов.

Организация Объединенных Наций давно заявляла, что сделка была коммерческим проектом и не должна была носить исключительно гуманитарный характер, но она действительно принесла пользу бедным странам, помогая снизить цены на продукты питания во всем мире.

Россия требует

В мартовском письме представителям ООН Россия ясно изложила требования, которые она хотела бы выполнить в обмен на продолжение сотрудничества по зерновой сделке:

Москва хочет переподключить Россельхозбанк (Россельхозбанк) к платежной системе SWIFT. Евросоюз отключил банк от системы SWIFT в июне прошлого года из-за российского вторжения. Представитель ЕС заявил, что блок не рассматривает вопрос о возвращении российских банков.

В качестве обходного пути официальные лица ООН обратились к американскому банку JPMorgan Chase & Co JPM.N с просьбой начать обработку некоторых платежей по экспорту зерна из России при заверениях правительства США.

В прошлом месяце высокопоставленный торговый представитель ООН сообщил агентству Рейтер, что ООН также работает с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) над созданием платформы для помощи в обработке транзакций по российскому экспорту зерна и удобрений в Африку.

Россия хочет возобновить экспорт аммиака в Черном море по трубопроводу из российского Тольятти в украинский порт Пивденье. Трубопровод, по которому ежегодно перекачивается до 2,5 млн тонн аммиака, был закрыт из-за войны.

В сентябре агентство Reuters сообщило, что Организация Объединенных Наций предложила российской компании по производству удобрений «Уралхим» продавать аммиак американскому товарному трейдеру Trammo, как только он достигнет российско-украинской границы по трубопроводу.

До тех пор, пока аммиакопровод не будет перезапущен, Москва заявила, что будет ограничивать количество судов, которым разрешено заходить в порт Пивденье в рамках сделки по черноморскому зерну. Данные ООН показывают, что ни одно судно не заходило в порт Бивдени более месяца.

На прошлой неделе Россия обвинила украинские силы в том, что они взорвали часть трубопровода, самой длинной в мире по транспортировке аммиака, в Харьковской области Украины. Региональный губернатор Украины заявил, что Россия разбомбила трубопровод. Ни одна из сторон не представила доказательств.

Более 400 000 тонн российских удобрений также изначально застряли в портах ЕС после начала войны, хотя официальные лица ООН договорились об их выпуске для экспорта в Африку после того, как Россия заявила, что предоставит их.

Россия также хочет возобновить поставки в Россию сельхозтехники и запчастей; снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов; Открытие счетов и финансовая деятельность для российских компаний по производству удобрений.

Экспорт российского зерна и удобрений

В то время как экспорт российской пшеницы и некоторых удобрений после войны вырос, экспорт российского аммиака и калийных удобрений упал.

В сезоне 2021-2022 годов Россия экспортировала 38,1 млн тонн зерна, в том числе 30,7 млн ​​тонн пшеницы, а в сезоне 2022-2023 годов, по словам Путина, ожидается, что Россия экспортирует около 55-60 млн тонн зерна. .

По данным USDA, основные экспортные рынки пшеницы для России находятся на Ближнем Востоке и в Африке, и экспорт во все регионы увеличился в 2022-2023 годах.

Согласно торговым данным, в то время как экспорт мочевины и удобрений на основе диаммоний-калийных и моноаммонийфосфатных из России увеличился, экспорт удобрений на основе муратно-калийных (MOP) калия в 2022 году сократился на 37%.

(Отчетность сотрудников Reuters; редактирование Дэниела Уоллиса)