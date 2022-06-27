Объяснение: почему западные санкции против России развеваются под флагом

С 23 февраля, за день до вторжения России в Украину, Совет ЕС утвердил шесть раундов санкций против правительства президента Владимира Путина за «наложение явных экономических и политических издержек» и «блокирование возможности Кремля финансировать войну». .

Западные правительства, в том числе Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, отключили крупные российские банки, такие как Swift, от межправительственной банковской системы, чтобы обеспечить соблюдение международных комиссий. По состоянию на 1 января они заморозили около 315 млрд долларов из 550 млрд долларов валютных резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и золота, находящихся в их юрисдикции.

6 апреля Белый дом выступил с заявлением, в котором призвал к «самым действенным, всеобъемлющим и всеобъемлющим экономическим санкциям в истории». ВВП России в этом году сократится на 15 процентовСтирает экономические достижения последних 15 лет».

Была ли цель Запада реализована реальностью?

После более чем четырех месяцев войны история не совсем пошла по сценарию, предсказанному западными странами. Последний средний прогноз снижения ВВП на 2022 год основан на опросе 27 экономистов из различных корпораций (включая Credit Suisse, Goldman Sachs и JPMorgan), проведенном ЦБ РФ в период с 25 по 31 мая. 7,5% Это лучше, чем прогноз среднего роста -9,2% в предыдущем опросе с 13 по 19 апреля.

Также имеется средний прогноз инфляции потребительских цен на год. Упал с 22% до 17%. Между двумя исследованиями.

Санкции изначально привели к свободному падению российского рубля, который 7 марта упал примерно до 158,3 с примерно 76 по отношению к доллару США в середине февраля. ЦБ РФ был вынужден повысить базовую процентную ставку с 9,5% до 20%. 28 февраля президент США Джо Байден стремился поднять валюту, которую он высмеивал как «руины», как будто для контроля инфляционных рисков.

Но поскольку рубль вернулся к уровням 75-76 во вторую неделю апреля, доллар в настоящее время торгуется на семилетнем максимуме 53,4. Центральный банк снизил ключевую ставку до 17% 8 апреля, 14% 29 апреля, 11% 26 мая и 9,5% 10 июня.

При обесценивании рубля инфляция, скорее всего, снизится (вместо роста, как прогнозировал Белый дом), а ВВП, как прогнозировалось, вряд ли сократится, а санкции Запада не окажут должного эффекта.

Внешняя торговля России практически не пострадала. Профицит экспорта товаров и услуг в стране увеличился больше, чем импортС $44,5 млрд в январе-мае 2021 года до $124,3 млрд в январе-мае 2022 года. Так что его общий профицит счета текущих операций — с 32,1 млрд долларов до 110,3 млрд долларов — за сопоставимые периоды.

Почему ограничения не дают желаемого эффекта?

Основная причина – зависимость стран ЕС, в частности, от импорта энергоресурсов из России. К 2021 году на Россию будет приходиться 25,7% нефти, 44,5% природного газа и 52,3% угля, импортируемых блоком из 27 стран.

По данным финского Исследовательского центра энергетики и чистого воздуха (CREA), за первые 100 дней войны, с 24 февраля по 3 июня, общий доход России от экспорта ископаемого топлива составил 93 миллиарда евро (98 миллиардов долларов).

Это включает в себя 46 миллиардов евро от сырой нефти, 13 миллиардов евро от нефтепродуктов, 24 миллиарда евро от трубопроводного газа, 5,1 миллиарда евро от сжиженного природного газа и 4,8 миллиарда евро от угля. При 93 миллиардах долларов Доля только ЕС составляет ில்லியன் 57 миллиардов долларов. Или 61%.

3 июня в рамках своего шестого «пакетного» эмбарго Европейский Союз принял решение о поэтапном отказе от импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России через шесть и восемь месяцев соответственно. Таким странам, как Венгрия и Словакия, были предоставлены временные исключения, поскольку они импортируют сырую нефть по трубопроводу и не имеют «реальных альтернатив».

Ранее 8 апреля Россия ввела полный запрет на импорт угля с августа в рамках пятого раунда санкций.

Что касается реализации на местах, еще неизвестно, насколько успешными будут эти проекты по поэтапному отказу от импорта. Испытания пройдут зимой, когда потребность в энергии достигает своего пика.

Фатих Бироль, управляющий директор Международного энергетического агентства, недавно предупредил, что существует риск нормирования энергии в Европе, особенно «если у нас будет суровая и долгая зима», и что холодная погода снова будет соответствовать спросу в Китае. после правительства. Замки там.

Евросоюз еще не запретил импорт природного газа из России. Это также российская государственная энергетическая компания. «Газпром» прекратил поставки газа почти в десяток стран ЕСЗа последние несколько недель, включая Германию, Францию ​​и Италию.

Могли ли Китай и Индия сыграть свою роль в этой ситуации?

Примечательно, что Китай и Индия стали крупнейшими покупателями ископаемого топлива в России. Последний трекер CREA показывает общий объем российского экспорта нефти, газа и угля в ЕС с 24 февраля примерно на 64,4 млрд евро.

Но в частных странах Китай (0,616,6 млрд) превзошел Германию как крупнейший импортер из России. Индия находится на 8-м месте. Его импорт за этот период оценивался в 7,3,7 миллиарда долларов, в том числе 2,3,2 миллиарда долларов на нефть и уголь.

В то время как ЕС отчаянно пытается уничтожить российскую мощь, Москва активно диверсифицирует свой экспорт в Китай и Индию. В 2021 году Китай был крупнейшим в мире импортером сырой нефти, а Индия — третьим по величине импортером после США.

В мае, Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве ведущего поставщика нефти в Китай.. В 2021–2022 годах Россия была девятым по величине экспортером сырой нефти в Индию. Однако к маю Саудовская Аравия продвинулась вперед на семь мест для переселения, заняв второе место после Ирака.

Россия эффективно смягчила санкции Запада, продолжая продавать в ЕС и в то же время увеличивая экспорт в Китай и Индию, предлагая большие скидки на международные цены.

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Повлияли ли санкции против России на Запад?

К 2021 году нефть и газ будут составлять 50% грузового экспорта России. В 2011-2014 годах он составлял 66% при средней цене на нефть 100 долларов за баррель. Хотя ее средняя добыча нефти упала до 10-10,1 млн баррелей в сутки (MPT) в апреле-мае с 11-11,1 млн баррелей в сутки в феврале-марте, более высокие цены снова идут России на пользу.

Из таблицы видно, что доля нефти и газа в грузовом экспорте России к 2021 г. близка к 50%.

Поскольку Россия активизирует свои усилия по поиску альтернативных рынков, а мир находит способы торговать с ними, экспорт страны, вероятно, к 2021 году не достигнет 494 миллиардов долларов.

Опять же, это касается не только ископаемого топлива. В ближайшие месяцы можно ожидать ускорения экспорта пшеницы и удобрений из России. Помимо ферросплавов, хром и ванадий (необходимые для производства стали) являются крупнейшими в мире поставщиками палладия и никеля, основных материалов для систем контроля загрязнения и аккумуляторов для электромобилей соответственно. Это для Кубы, Ирана или Северной Кореи.

Европа и Запад, возможно, обнаружили, что санкции вредят им больше, чем России.