Объяснение ситуации Бритни Грейнер: звезда WNBA общается по электронной почте и сообщениям, находясь в тюрьме, согласно отчету

Семикратный участник Матча звезд WNBA и двукратный защитник WNBA Бритни Грейнер остается под стражей в России после ареста в феврале в международном аэропорту Шереметьево. Федеральная таможенная служба России утверждает, что в багаже ​​Гринера были обнаружены вейп-картриджи с конопляным маслом, сконцентрированным в марихуане.

По его словам, 31-летний Грейнер находится под следствием по обвинению в «крупномасштабной перевозке наркотиков — преступлении, за которое в России можно получить до 10 лет лишения свободы». Газета «Нью-Йорк Таймс. Phoenix Mercury, команда WNBA и WNBPA объявили о своей поддержке в начале марта.

В течение трех месяцев ареста Гринера WNBA поддерживала его. По данным на 2 июня Репортаж Ассошиэйтед ПрессГринер получила сотни электронных писем и сообщений от игроков со всей лиги. Электронное письмо Гринер не было обнародовано, но Ассоциация игроков WNBA поделилась им с членами через текстовые сообщения.

Российские чиновники проверяют электронные письма и письма, отправленные Гринер, прежде чем читать их, и Гринер должна ответить либо на бумаге, либо под диктовку.

«Она шутит в своих сообщениях. Я не знаю, как она справляется с тем, через что проходит. У нее отличный дух», — сказала нападающая «Лос-Анджелес Спаркс» Аманда Захо Би, одна из нескольких игроков WNBA, которые связались с Гринер во время ее ареста. «Это подчеркивает ситуацию, подобную этой. Я не думаю, что многие люди могут это сделать».

Правительство Соединенных Штатов мобилизовало на защиту Грейнера, Объявление о том, что она «несправедливо задержана» Сообщается, что 3 мая он обратился за помощью к бывшему послу США в ООН Биллу Ричардсону, который имеет многолетний опыт работы в качестве международного переговорщика по заложникам. С новым назначением Грейнер правительство США может действовать немедленно, чтобы договориться о ее возвращении, а не ждать, пока закончится суд над ней в России.

«Госдепартамент установил, что Российская Федерация незаконно задержала гражданку США Бритни Грейнер», — заявил представитель Госдепартамента. ESPN сказал. «С этой решимостью специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс возглавит межведомственную группу, чтобы добиться освобождения Бритни Гренье».

По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, сотрудник консульства США встретился с Гренье 19 мая, и офицер сообщил, что Гренье «продолжает делать то, что ожидается в этих очень сложных обстоятельствах». Это был второй визит за неделю, но Прайс хочет получить больше доступа к Гринер.

«Наш посыл ясен и прост — мы продолжаем настаивать на том, чтобы Россия предоставила постоянный и своевременный консульский доступ ко всем задержанным американским гражданам», — сказал Прайс. Об этом сообщает ABC News.. «Одноразовых посещений недостаточно, и мы будем и впредь призывать Москву к выполнению своих обязательств по Венской конвенции о постоянном и своевременном доступе».

Жена Бритни Грейнер, Шерил Грейнер, Расскажите о ситуации В интервью «Доброе утро, Америка» 25 мая. Шерил Грейнер сказала, что они не общались устно более 100 дней, так как телефон его жены отобрали вскоре после того, как она попала под стражу в полиции. Однако с тех пор они «периодически» обменивались сообщениями.

Шерил Грейнер также попросила о встрече с президентом Джо Байденом во время интервью.

«Я до сих пор слышу, знаете ли, что у него есть власть, — сказала она. — Это политическая пешка». «Так что, если они держат ее, потому что хотят, чтобы вы что-то сделали, я хочу, чтобы вы это сделали».

На стороне Грейнера больше, чем правительство США. Об этом заявил комиссар НБА Адам Сильвер в интервью лотерее драфта НБА 17 мая. Он и комиссар WNBA Кэти Энгельберт «работают вместе», чтобы добиться освобождения Грейнера.. Этот процесс привел к тому, что Сильвер обратился к «всем уровням» правительства.

«Мы были в контакте с Белым домом, Государственным департаментом, переговорщиками по заложникам, всеми уровнями правительства, а также через частный сектор». ESPN сказал. «Нашим приоритетом номер один является ее здоровье и безопасность, и мы должны убедиться, что она уедет из России».

Видео, на котором Грейнер пытается пройти проверку в аэропорту на российской таможне, появилось 5 марта, но служба не назвала бывшую звезду Бейлора по имени. Затем российское информационное агентство ТАСС подтвердило, что это была Грейнер, а позднее в тот же день российское государственное телевидение опубликовало ее недатированную фотографию в полицейском участке. Он был двукратным олимпийским чемпионом Он сказал Арестован 17 февраля.

Согласно отчету из Государственное информационное агентство России ТАСС 17 марта суд Москвы продлил срок ее содержания под стражей до 19 мая. Согласно его сообщению, суд также отклонил ходатайство Гренье о домашнем аресте. изнутри. Грейнер, рост которой 6 футов 9 дюймов, пожаловалась, что кровати в ее камере слишком малы для нее, сообщает ТАСС. Она делит свою камеру с двумя другими англоговорящими сокамерницами, обе из которых, как сообщается, ранее не были судимы и содержались под стражей за «статьи, связанные с наркотиками». NBC.

Грейнер Он ненадолго предстал перед российским судом 13 мая., когда узнала о продлении ей предварительного заключения до 18 июня. Александр Бойков, адвокат Грейнера, Он сказал Ассошиэйтед Пресс Он считает, что относительно короткая продолжительность продления означает, что его клиент скоро получит пробную версию. Адвокат добавил, что у Грейнера «не было жалоб на условия содержания», но неясно, разрешилась ли ситуация с размером кровати.

18 марта Екатерина Калугина, представитель Московского общественного наблюдательного комитета, курирующего обращение с заключенными, сообщила, что консул США еще не посещал Грейнера. Калугина говорит, что это несмотря на заявления российских властей, что они «создают все условия» для визита.

Это изменилось менее чем через неделю. 22 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил CNN, что сотрудник посольства США получил «консульский доступ» к Грейнер, что позволило им оценить ее состояние.

«Наш чиновник обнаружил, что Бритни Грейнер находится в хорошей форме, и мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы обеспечить справедливое обращение с ней во время этого испытания», — сказал Прайс. Он сказал.

Визит состоялся после того, как посольство США в Москве «неоднократно просило» поговорить с Гренье сразу после его ареста, но ему «постоянно и неуместно» отказывали в разрешении. Тогда посол США в России Джон Салливан обратился в МИД России с просьбой «следуя международному праву и элементарной человеческой морали разрешить консульскому доступу всех задержанных в России граждан США, в том числе находящихся под стражей до суда».

Россия начала крупномасштабную военную атаку на Украину 24 февраля, что побудило США и другие страны выдать ее. суровые наказания против России. Неясно, был ли арест в России Грейнера, который последние несколько сезонов WNBA выступал за команду российской премьер-лиги УГМК Екатеринбург, актом возмездия.

Независимо от намерений России правительство США Он сказал Она планирует начать «затяжную битву», чтобы вернуть Гринер на родину.

Как на месте отреагировали американские политики?

Немедленная реакция американских политиков на позицию Грейнера была несколько сдержанной из-за опасений по поводу конфиденциальности бывшего чемпиона WNBA. Но три конгрессмена США, представляющие родной штат Гренье Техас, поддержали его.

Конгрессмен от Техаса Колин Оллред, который также является членом комитета Палаты представителей по иностранным делам, сказал, что он лично работает с Государственным департаментом, чтобы ускорить возвращение Грейнера в Соединенные Штаты, и Оллред назвал ситуацию «крайне тревожной».

«Каждый день для задержанного, особенно за границей, — пожизненный» Он сказал Оллред, бывший квотербек НФЛ, игравший за Бэйлора в начале 2000-х. «Я понимаю, что для ее друзей и семьи это должно быть невероятно трудное время. И для нее, я уверен, неопределенность того, что происходит, вероятно, ужасна. Так что, я надеюсь, что бы ни случилось, мы сможем быстро все исправить. и вытащите ее».

В своем твите конгрессмен от Техаса Хоакин Кастро заявил, что «внимательно следит» за арестом Гренье в России и требует ее «мирного возвращения».

«Это следует схеме, когда Россия ошибочно арестовывает и заключает в тюрьму американских граждан», — сказал Кастро. Написал 5 марта «…американские граждане не являются политическими пешками».

Комментарии Кастро были аналогичны комментариям конгрессмена от Техаса Шейлы Джексон Ли. Выступая перед толпой, Джексон Ли призвала к освобождению Грейнер и сказала, что попросила Государственный департамент уделить первоочередное внимание ее делу.

«Если есть проблемы и опасения по поводу ее действий, их следует решить дипломатическим путем и отпустить», — сказал мне Джексон. Он сказал.

Госсекретарь Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказались прямо комментировать позицию Грейнер сразу после того, как о ее аресте было публично объявлено, сославшись на соображения конфиденциальности. Псаки отметил, что федеральный закон о конфиденциальности требует от правительства США получения письменного согласия задержанного на обсуждение его статуса.

Однако Блинкен заявил, что его ведомство «делает все, что в его силах», чтобы обеспечить уважение и соблюдение прав всех задержанных в России американцев.

«Когда американца арестовывают в любой точке мира, мы, конечно же, готовы оказать всю возможную помощь, в том числе и России», — сказал Блинкен 6 марта.

По словам конгрессмена от Калифорнии Джона Гараменди, оказать помощь в случае с Гринер будет непросто. Гараменди, который также является членом комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, заявил, что «несуществующие» дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Россией сделают обеспечение ее освобождения «чрезвычайно трудным».

«Наши дипломатические отношения с Россией на данный момент не существуют», — сказал Гараменди CNN в марте. «Может быть, во время различных переговоров, которые могут состояться, вы сможете стать одним из решений. Я не знаю».

Гараменди добавил, что сексуальная ориентация Грейнер — она лесбиянка — может усложнить процесс, потому что «в России действуют очень строгие правила и законы в отношении ЛГБТ».

Хотя до сих пор не установлено, задерживала ли Россия Гринер за провокацию США, Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть Россию, чтобы избежать «возможности преследований» в Обновленный Консультант 5 марта.

Почему Гренье был в России?

Гринер — одна из примерно 70 игроков WNBA — почти половина из 144 мест в списке лиги, — выступающих на международном уровне в сезоне 2022. Она также была среди более чем дюжины игроков, которые играли в России или Украине — и все они ушли. кроме Гринера. Только у УГМК-Екатеринбург есть пять звезд WNBA в составе Гринер, судя MVP WNBA Жонкель Джонс, Бреанна Стюарт, Элли Куигли и Кортни Вандерслут в своем текущем составе.

В то время как Гринер и Ко. Различные причины играть на международном уровне, многие из них делают это из финансовых соображений. Минимальная и максимальная заработная плата в WNBA составляет 60 471 и 228 094 доллара соответственно. Эти цифры намного ниже, чем предлагает НБА, поскольку в этой лиге, которая играет 82 игры по сравнению с WNBA 36, минимальная зарплата составляет 925 000 долларов, а максимальная стартовая зарплата составляет более 28 миллионов долларов.

По словам Шерель Гринер, Бриттни Гринер играет за границей из-за зарплаты WNBA. Грейнер Он сказал Он зарабатывает 1 миллион долларов за сезон, выступая за екатеринбургскую УГМК.

«BG искренне хотела бы не выезжать за границу», — сказала Шерил Грейнер ABC News 25 мая. «У меня однажды был День Благодарения в Штатах за девять лет, с тех пор как она стала профессионалом, и она скучает по всем этим вещам. Просто потому, что вы знаете, она не может заработать достаточно денег в WNBA, например, чтобы поддерживать свою жизнь. «

Относительно низкие зарплаты WNBA вынудили бывшего лучшего игрока лиги и товарища Гринера по команде Mercury Дайану Таурази принять контракт на 1,5 миллиона долларов с УГМК Екатеринбург в 2015 году, хотя он не пустил ее в сезон WNBA того года.

«Характер женского баскетбола круглый год оказывает огромное влияние, и отказаться от финансовой возможности с моей командой в России было бы безответственно», — Торасси. Написал В открытом письме к массам. «Они предложили мне заплатить за остальное, и я решил иметь с ними дело. Я хочу иметь возможность позаботиться о себе и своей семье, когда закончу играть».

В 2020 году WNBA и WNBPA договорились о новом восьмилетнем CBA, в соответствии с которым средняя зарплата повысится почти до 130 000 долларов, что впервые превысило шестизначную цифру. Максимальная зарплата WNBA в прошлом году составляла 117 500 долларов.