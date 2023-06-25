Объяснение способностей Deadlock: новая веб-механика Valorant

На поле битвы Valorant появился новый охотник.

Эти способности Deadlock меняют правила игры, заставляя противников менять свой подход при атаке позиций и давлении на защиту.

Дэдлок, сторожевой агент из Норвегии, представляет уникальный поворот и новую механику, которые сильно повлияют на Meta Valorant.

Агент 23 из Valorant может трясти, ловить, блокировать и уничтожать врагов с помощью смертоносной ловушки Nanowire.

Вот все, что вам нужно знать о Deadlock.

Что нужно знать о способностях Дедлока

графит

Нажмите Power 1 (C), чтобы экипировать бомбу GravNet. Стрельба (левый клик), чтобы бросить способность. Альтернативный огонь (щелчок правой кнопкой мыши), чтобы бросить бомбу на дно.

GravNet взрывается при приземлении, заставляя всех врагов, попавших внутрь, приседать и двигаться медленно.

Акустический датчик

Нажмите выключатель питания 2 (Q), чтобы активировать акустический датчик. Стреляйте (щелкните левой кнопкой мыши), чтобы развернуть способность.

Датчик отслеживает область на наличие врагов, которые издают звуки. Если обнаруживаются шаги, стрельба или сильный шум, они поражают эту область.

барьерная сеть

Нажмите кнопку питания 3 (E), чтобы экипировать диск Барьерной сетки. Стрельба (левый клик), чтобы бросить способность.

При приземлении диск создает барьеры из исходной точки, которые препятствуют движению персонажа. Барьерная сетка также блокирует способности агента, в том числе ведомого Гекко.

истребление

Нажмите клавишу Ultimate (X), чтобы активировать ускоритель Nanowire. Выстрелите (щелчок левой кнопкой мыши), чтобы выстрелить импульсом из нанопровода, который захватит первого врага, с которым соприкоснется.

Связанная цель будет тянуться по назначенному пути нанопроволоки, и если захваченный агент достигнет конца этого пути, не будучи спасенным, он умрет. Кокон из нанопроволоки разрушителен, и для его уничтожения требуется несколько пуль.

Смелые разработчики объясняют процесс проектирования Deadlock

По словам игрового дизайнера Valorant Александра Мистакидиса, они хотели создать агента, который мог бы активно удерживать свою территорию с помощью своей полезности, а не предварительно устанавливать свою полезность.

«Мы надеемся, что это понравится игрокам, которые ценят возможность корректировать свою игру и стратегию на основе информации о своих противниках», — сказал Александр.

Deadlock специально разработан для тактических игроков, которые отлично реагируют на ситуации в реальном времени.

«Во всем этом была импровизационная природа для человека, опытного в своем деле, который знал, какой инструмент использовать в зависимости от того, что с ним происходило», — сказал Джон Госеки, доблестный агент. «Это резонировало с метафорами для тех, кто выживает в экстремальных и всеобщих лишениях, выходит живым с тем, с чем они могут работать».

Он добавил: «Deadlock привносит в игру ее навыки и гаджеты, и вы должны правильно использовать их, чтобы остановить каждую атаку врага».

Deadlock выйдет 27 июня, как только завершится 1-й эпизод 7-го эпизода.

Он следует ONE Киберспорт в Instagram И ТИК Так Для более доблестных эксклюзивных предложений.

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