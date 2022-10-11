Объяснитель: Белорусско-российская «Совместная военная группа» представляет угрозу для Украины?

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в понедельник, что Украина готовится к нападению на Беларусь. объявлен Создание «Объединенной военной группы» с Россией. Лукашенко, близкий соратник президента России Владимира Путина, во время встречи с силовиками заявил, что «Украина не только обсуждает, но и планирует удары по территории Беларуси. Согласно с Государственное информационное агентство Белда. «Если вы хотите мира, вы должны готовиться к войне». С самого начала вторжения в Украину Беларусь была плацдармом для российских войск — как сухопутных войск, так и ракетных установок, — и заявление Лукашенко вызвало у международного сообщества обеспокоенность тем, что Беларусь вскоре может принять более активное участие в боевых действиях. Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия готовили войска в последние дни и что эта подготовка соответствует союзу двух стран о положении в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по безопасности 10 октября.

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Что такое Союзное государство России и Белоруссии? Беларусь и Россия, которые имеют общую границу протяженностью 1200 километров, подписали договор о «Союзном государстве» в 1999 году и с тех пор перешли к политической, военной и экономической интеграции. Согласно договору, в случае угрозы территории России или Беларуси Союзное государство может сформировать совместную воинскую часть для самообороны. Хотя Лукашенко не представил никаких доказательств того, что Киев планирует напасть на Беларусь, его публичные предупреждения о неминуемой угрозе заложили основу для создания объединенных сил. Сколько сил будет сосредоточено? «Больших цифр от Вооруженных сил России ждать не стоит. Но это будет более 1000 человек», — сказал Лукашенко. Тяжелые потери России за более чем семь месяцев войны на Украине означают, что многие люди не могут взять на себя обязательства, сказал Конрад Музика, аналитик по вопросам обороны из польской Rochon Consulting Group. READ Украинский беспилотник уничтожил российские патрульные корабли на Змеином острове, заявили в Минобороны Поэтому большую часть этих войск предоставит Минск. По состоянию на 2021 год в Беларуси около 45 тысяч солдат, 60 самолетов и 600 танков. Отчет Автор Muzyka для международного аналитического центра по безопасности и обороне, базирующегося в Эстонии. Но, по словам Музыки, которая с марта отслеживает передвижения белорусских военных, вводимые белорусские подразделения неопытны и относительно слабы.

Российские и белорусские воинские части проводят совместные учения.

Джума / Бросок



Куда они пойдут и что будут делать? Двусмысленный. Министр обороны Беларуси Виктор Гренин заявил во вторник, что объединенные силы будут носить исключительно оборонительный характер и будут отправлены к границе с Беларусью. «Подтверждаем, что задачи региональных сил носят сугубо оборонительный характер. Все действия, проводимые в настоящее время, направлены на обеспечение адекватного ответа на действия вблизи наших границ», — говорится в заявлении Гренина. Войска Союза направляются для защиты западной границы Беларуси с членами ЕС и НАТО Польшей, Литвой или Латвией — или на южной границе страны с Украиной. По мнению Musica, отправка войск на юг и разжигание слухов о военном вмешательстве могут быть попыткой сковать силы Киева, помогая ослабить давление на российские военные, поскольку украинские контратаки отбрасывают их назад.

Министр обороны Беларуси Виктор Гренин (справа) и министр обороны России Сергей Шойгу.

кремль.ру

