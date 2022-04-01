Объяснитель: Какие золотые визы помогли российским олигархам добраться до Великобритании?

Восемь российских олигархов, которых разместили в Великобритании Санкционный список Из-за их связей с президентом Владимиром Путиным им были предоставлены «золотые визы» для проживания в Великобритании, заявила недавно парламенту министр внутренних дел страны Сьюзан Уильямс.

Хотя личность олигарха не разглашается, в число наказанных Великобританией входят Алишер Усманов, один из богатейших людей мира, Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба «Челси», Игорь Сечин, Андрей Гурьев-младший и Олег. Дерипаска среди прочих.

Мы рассмотрим то, что считается золотой визой, которая помогает людям «купить дорогу в Великобританию».

Что такое британская золотая виза?

Золотая виза Великобритании, также известная как виза уровня 1 (инвестор), была запущена в 2008 году как способ привлечь состоятельных людей для осуществления значительных инвестиций в стране. Это часто рассматривается как быстрый путь для богатых инвесторов иммигрировать в Великобританию.

Однако британское правительство прекратило прием новых заявлений на визовый режим с 17 февраля 2022 года, поскольку Россия начала предпринимать шаги по вторжению в Украину. Объявляя об этом решении, министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что этот шаг поможет остановить «коррумпированную элиту, которая угрожает нашей национальной безопасности и перебрасывает грязные деньги в наши города».

Золотая виза Великобритании требует от заявителей наличия действительного разрешения на въезд, возраст которого должен быть не менее 18 лет, а также полного контроля или владения активами и инвестициями, на которые они претендуют. Не приобретать активы и инвестиционный фонд любыми незаконными способами. В случае, если такие средства предоставляются другой стороной, заявитель должен уведомить клирингового сотрудника, чтобы гарантировать, что «характер, поведение или связи такой стороны делают одобрение заявки не отвечающим общественным интересам».

Заявитель также должен предоставить справку о судимости за последние 10 лет, когда он был в возрасте 18 лет и старше, из страны, где он проживал более года. «Это требование не обязательно должно выполняться, если Государственный секретарь посредством объяснения, сделанного в заявке или вместе с заявкой, убежден, что заявителю практически невозможно получить сертификат от соответствующего органа».

Заявители должны инвестировать не менее 750 000 фунтов стерлингов, чтобы подать заявку на получение «Золотой визы». Разрешение на въезд может быть выдано только на два года, и заявители могут искать работу в качестве врача или стоматолога только в том случае, если они получают степень или медицинскую лицензию в британском учреждении или в учреждении, признанном правительством. Кандидаты также не могут искать работу в качестве профессионального спортсмена или спортивного тренера.

Чтобы подать заявку на получение визы уровня 1 (инвестор) «разрешение на пребывание», которая позволяет нерезидентам Великобритании оставаться в стране в течение определенного периода времени, заявители не должны нарушать какие-либо иммиграционные законы. Разрешение на пребывание или въезд будет ограничено, если они не смогут инвестировать или кто-то инвестирует от их имени сумму капитала, обещанную правительству Великобритании через государственные облигации в течение первых трех месяцев. Он также будет аннулирован, если заявители имеют «долю участия или ссудный капитал в действующих и коммерческих компаниях, зарегистрированных в Великобритании, кроме тех, которые в основном занимаются инвестициями в недвижимость».

Заявитель также должен поддерживать определенный уровень инвестиций на протяжении всего своего пребывания в Великобритании.

Претенденты на Золотую визу, которые хотят получить постоянное или бессрочное проживание, должны иметь инвестиционный фонд не менее 2 миллионов фунтов стерлингов на банковском счете в Великобритании. Предоставление бессрочной визы на жительство требует времени в зависимости от инвестиций, которые делает заявитель. По данным Guardian, предоставление вида на жительство на основе инвестиций в размере 2 миллионов фунтов стерлингов занимает до пяти лет, а инвестиции в размере 10 миллионов фунтов стерлингов — до двух лет.

Помимо вышеперечисленного, другие требования для постоянного проживания включают в себя то, что заявители имеют четкое представление о жизни в Великобритании, и они должны иметь «адекватное» знание английского языка.

До 2015 года за системой золотой визы следил юридический отдел, который перешел к правительству Великобритании.

Россияне и Золотая виза

Согласно отчету The Guardian, с 2008 года гражданам России была выдана 2581 золотая виза. По данным антикоррупционной платформы Spotlight, половина из общего числа выданных 6312 золотых виз была признана потенциальной угрозой национальной безопасности. Граждане России и Китая составляют самые большие группы абитуриентов.

Схема «золотой визы» уже находится под пристальным вниманием с 2018 года после смерти агента российской военной разведки Сергея Скрипаля, что ухудшило отношения между Великобританией и Россией. Впоследствии в 2019 году правила схемы «Золотая виза» были ужесточены, чтобы включить требования к заявителям иметь банковский счет в Великобритании.

Что сделала Великобритания для реформирования системы?

Отказываясь от схемы «золотой визы», Патель сказал: «Это демонстрирует новую иммиграционную схему правительства в действии — твердость против тех, кто хочет злоупотреблять системой, в то время как у тех, кто хочет приехать в Великобританию и играть по правилам, будет шанс». , Министерство внутренних дел проведет реформы в направлении новатора, которое является частью новой иммиграционной системы, основанной на баллах, чтобы обеспечить амбициозный инвестиционный путь, который работает более эффективно для поддержки экономики Великобритании». Она добавила, что новая система поможет Великобритании выбрать инвесторов, которые смогут продемонстрировать реальное создание рабочих мест и другие ощутимые экономические последствия, в то время как отрицательных инвестиций Великобритании будет недостаточно для урегулирования.

В понедельник Европейская комиссия призвала все правительства немедленно отказаться от схем с золотыми паспортами или предоставить инвесторам возможности расчета, но приостановила выдачу виз россиянам и белорусам.

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