Объяснитель: как Эль-Ниньо может повлиять на глобальную погоду в 2023-2024 годах

Глория Дикки

Томсон Рейтер

Глория Дики сообщает агентству Рейтер о проблемах климата и окружающей среды. Она живет в Лондоне. Ее интересы включают утрату биоразнообразия, арктическую науку, криосферу, международную климатическую дипломатию, изменение климата и общественное здравоохранение, а также конфликт между человеком и дикой природой. Ранее она в течение 7 лет работала внештатным журналистом-экологом, писала статьи для таких изданий, как The New York Times, The Guardian, Scientific American и Wired. Дики стала финалисткой премии Livingston Awards 2022 для молодых журналистов в категории «Международная журналистика» за свой климатический репортаж со Шпицбергена. Она также является автором книги «Восемь медведей: мифическое прошлое и будущее под угрозой» (WW Norton, 2023).