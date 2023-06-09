Объяснитель: как Эль-Ниньо может повлиять на глобальную погоду в 2023-2024 годах

ЛОНДОН (Рейтер) — Страны стремятся подготовиться к суровой погоде в конце этого года, поскольку мир приближается к Эль-Ниньо, природному погодному явлению, которое подпитывает тропические циклоны в Тихом океане и увеличивает риск дождей и наводнений в некоторых частях Америки. И в других местах.

В четверг Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило, что Эль-Ниньо в настоящее время продолжается. Более крутой стиль Ла Нины доминировал последние три года.

Ученые говорят, что этот год выглядит особенно тревожным. В последний раз сильное Эль-Ниньо было в самом разгаре в 2016 году, когда мир пережил самый жаркий год за всю историю наблюдений. Метеорологи предсказывают, что Эль-Ниньо, наряду с дополнительным потеплением, вызванным изменением климата, приведет к тому, что мир столкнется с рекордными температурами.

Эксперты также обеспокоены тем, что происходит в океане. Эль-Ниньо означает, что воды в восточной части Тихого океана теплее, чем обычно. Но даже до Эль-Ниньо, в мае, глобальная средняя температура поверхности моря была примерно на 0,1 ° C (0,2 ° F) выше, чем любая другая температура за всю историю наблюдений. Это может сделать суровую погоду еще более суровой.

«Мы находимся на беспрецедентной территории», — сказала Мишель Лоре, метеоролог из Центра прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Графика, помогающая объяснить, как работает Эль-Ниньо. Два графика, показывающие климатические особенности Тихого океана для нейтральных условий и условий Эль-Ниньо.

По данным Национального института здравоохранения, Эль-Ниньо в этом году может привести к глобальным экономическим потерям в размере 3 триллионов долларов. изучать Опубликованное в прошлом месяце в журнале Science, ВВП сокращается, поскольку суровая погода убивает сельскохозяйственное производство и производство и способствует распространению болезней.

Правительства уязвимых стран принимают это к сведению. Перу выделило 1,06 миллиарда долларов на борьбу с последствиями Эль-Ниньо и изменением климата, в то время как Филиппины, которым угрожают тайфуны, сформировали специальную правительственную группу для преодоления ожидаемых последствий.

Вот как развивается Эль-Ниньо и какую погоду мы можем ожидать:

Что вызывает Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо — это естественная погода, вызванная необычно теплыми водами восточной части Тихого океана.

Он образуется, когда пассаты, дующие с востока на запад вдоль тропической части Тихого океана, замедляются или меняются местами при изменении атмосферного давления, хотя ученые не совсем уверены, с чего начинается этот цикл.

Поскольку пассаты воздействуют на поверхностные воды, нагретые солнцем, их ослабление заставляет эти теплые западно-тихоокеанские воды возвращаться в более прохладные тихоокеанские бассейны в центральной и восточной части Тихого океана.

Во время Эль-Ниньо 2015–2016 годов — самого сильного подобного явления за всю историю наблюдений — стада анчоусов потерпели крушение у берегов Перу на фоне этого вторжения теплой воды. Почти треть коралловых рифов на Большом Барьерном рифе в Австралии погибла. В очень теплых водах коралл вытесняет живые водоросли, в результате чего они кальцифицируются и становятся белыми.

Это скопление теплой воды в восточной части Тихого океана также передает повышенное тепло в атмосферу посредством конвекции, что приводит к грозам.

Фермер убирает сухие растения со своего высохшего поля на окраине Ахмедабада, Индия, 8 сентября 2015 г. Фотография сделана 8 сентября 2015 г. REUTERS/Amit Dev/

«Когда Эль-Ниньо перемещает эту теплую воду, она перемещается туда, где случаются грозы», — сказал метеоролог NOAA Том Дилиберто. «Это первое атмосферное домино, которое упадет».

Как Эль-Ниньо влияет на погоду в мире?

Этот сдвиг в штормовой активности влияет на быстротекущее воздушное течение, которое влияет на погоду во всем мире, называемое субтропическим струйным течением, которое толкает его курс на юг и выпрямляет его в плоский поток, который обеспечивает одинаковую погоду на тех же широтах.

«Если вы меняете направление шторма… вы меняете погоду, которую мы ожидаем увидеть», — сказал Дилиберто.

Во время явления Эль-Ниньо на юге Соединенных Штатов наблюдается более прохладная и влажная погода, а в некоторых частях западной части Соединенных Штатов и Канады гораздо теплее и суше.

Ураганная активность ослабевает, поскольку штормы в Атлантике не формируются из-за смены ветров, что щадит Соединенные Штаты. Но тропические циклоны в Тихом океане усиливаются, поскольку штормы часто направляются к уязвимым островам.

В некоторых частях Центральной и Южной Америки выпадают проливные дожди, хотя в тропических лесах Амазонки, как правило, более сухие условия.

Австралия переживает сильную жару, засуху и лесные пожары.

Эль-Ниньо может дать передышку Африканскому Рогу, который недавно пережил пять дождливых сезонов подряд. Эль-Ниньо приносит больше дождя на Горн, в отличие от Ла-Нинья, которая иссушает местность.

Исторически и Эль-Ниньо, и Ла-Нинья происходили в среднем каждые два-семь лет, при этом Эль-Ниньо длился от 9 до 12 месяцев. Ла-Нинья, которая преобладает, когда вода более прохладная в восточной части Тихого океана, может длиться от одного до трех лет.

Влияет ли изменение климата на Эль-Ниньо?

Как изменение климата влияет на Эль-Ниньо, это «очень большой исследовательский вопрос», сказал Дилиберто. В то время как изменение климата усугубляет последствия Эль-Ниньо, ставя жару выше жары или дополнительные осадки поверх избыточных осадков, неясно, влияет ли изменение климата на то же явление.

Ученые не уверены, изменит ли изменение климата баланс между Эль-Ниньо и Ла-Нинья, сделав одну закономерность более или менее повторяющейся. По словам ученых, если температура океана повысится по всем направлениям, цикл вряд ли изменится, потому что основные механизмы, лежащие в основе этого явления, остаются прежними.

Однако, если некоторые части океана нагреваются быстрее, чем другие, это может повлиять на то, как происходит Эль-Ниньо, усиливая разницу температур.

(Эта история была перефразирована, чтобы исправить написание имени в пункте 14)

Об этом сообщила Глория Дики в Лондоне. Монтаж Ангуса МакСвана

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