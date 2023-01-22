Объяснитель: Напряженность в азербайджанском анклаве высока

Москва (AFP) – Через два года после того, как Азербайджан и Армения закончили войну, в результате которой погибло около 6800 солдат и около 90 000 гражданских лиц были перемещены, напряженность между двумя странами снова накаляется из-за спора о шестикилометровой (почти четырехмильной) дороге. известный как Лачинский перевал.

Извилистая дорога, единственная наземная связь между Арменией и этническим армянским регионом Азербайджана Нагорный Карабах, с середины декабря была заблокирована протестующими, которые утверждают, что они активисты-экологи, угрожая поставкам продовольствия для 120 000 жителей Нагорного Карабаха.

Спор вызывает опасения новых боевых действий. Это также может дестабилизировать армянскую политику, которая хронически возбуждена. Это также ставит под сомнение компетентность и намерения России, чьи миротворцы отвечают за безопасность дороги.

Корни конфликта

Нагорный Нагорный Карабах, который меньше американского штата Делавэр, имеет большое культурное значение как для армян, так и для азербайджанцев. Когда он был частью Советского Союза, он пользовался высокой степенью автономии в составе Азербайджана. С распадом Советского Союза вспыхнули армянские сепаратистские волнения, позже переросшие в полномасштабную постсоветскую войну.

К концу боевых действий в 1994 году большая часть азербайджанского населения была изгнана. Этнические армянские силы, поддерживаемые Арменией, взяли под контроль не только сам Нагорный Карабах, но и большие окружающие азербайджанские территории.

В течение следующей четверти века Нагорный Карабах был «замороженным конфликтом», когда армянские и азербайджанские силы противостояли друг другу на ничейной земле и время от времени вступали в столкновения. В сентябре 2020 года Азербайджан начал широкомасштабное наступление, чтобы взять регион под свой контроль. Тяжелые бои длились шесть недель.

Война закончилась перемирием при посредничестве России, по которому Азербайджан восстановил контроль над частями Нагорного Карабаха и всеми прилегающими землями, ранее оккупированными армянами. Россия направила 2000 миротворцев для поддержания порядка, в том числе для обеспечения того, чтобы Лачинский перевал оставался открытым.

проблема в настоящее время

В середине декабря азербайджанцы, называющие себя активистами-экологами, начали блокировать дорогу, заявляя, что протестуют против незаконной добычи полезных ископаемых армянами. Армения заявляет, что протесты организованы по образцу Азербайджана. Азербайджан, в свою очередь, утверждает, что армяне использовали коридор для перевозки фугасов в Нагорный Карабах в нарушение условий перемирия.

После более чем месяца осады в Нагорном Карабахе ощущается острая нехватка продовольствия, поскольку запасы на исходе. В пятницу местное правительство ввело ваучерную систему, позволяющую покупать только рис, лапшу, гречку, сахар и подсолнечное масло. Местные власти призвали к гуманитарной переброске по воздуху жизненно важных грузов, но Азербайджан не дал разрешения на эксплуатацию местного аэропорта.

Азербайджан также периодически прекращал подачу газа в Нагорный Карабах (последний раз в субботу вечером) и подачу электроэнергии.

Хотя перед Россией поставлена ​​задача обеспечить работу Лачинского коридора, она не предприняла никаких явных действий по прекращению блокады.

Европейский парламент призвал заменить российских миротворцев миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, хотя и критиковал ОБСЕ за неспособность решить вопрос о статусе Нагорного Карабаха в течение десятилетий, предшествовавших войне 2020 года.

Археология

Сосредоточив внимание на боевых действиях на Украине, Россия заняла выжидательную позицию по блокированию Лачинского перевала, чем разозлила Армению. Премьер-министр Никол Пашинян в этом месяце отказался разрешить Армении провести военные учения возглавляемой Россией коалиции Организации Договора о коллективной безопасности, заявив, что «военное присутствие России в Армении не только не обеспечивает ее безопасность, но и создает угрозы для безопасности Армении». В Армении находится российская военная база.

Участие России в прекращении войны 2020 года рассматривается как крупное достижение, укрепившее ее влияние в регионе. Приобретенная вами признательность может быть утрачена, если вы не предпримете более решительных действий, чтобы открыть путь.

Одобрение Пашиняном заключенной при посредничестве России сделки по прекращению боевых действий было широко непопулярным в Армении, поскольку противники обвиняли его в предательстве, а массовые протесты призывали к его отставке. Неспособность урегулировать нынешний конфликт, оставив армян Нагорного Карабаха страдающими и изолированными, может спровоцировать новые беспорядки — и Пашинян понимает потенциальную силу таких протестов, став премьер-министром после массовых демонстраций в 2018 году.