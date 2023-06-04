Обычно 65-дюймовый OLED-телевизор LG C2 стоимостью 2500 долларов стоит более 1000 долларов.

LG является одним из самых известных производителей панелей в отрасли, наряду с Samsung, поэтому, когда мы видим, что новый телевизор от LG выполняет обещания, соответствующие трендам, мы прислушиваемся. К счастью, LG C2 — идеальный вход в категорию телевизоров премиум-класса, а благодаря сделке Woot, которая снижает его до 1395 долларов с обычных 2500 долларов, это невероятная кража.

Почему вы должны купить 65-дюймовый телевизор LG C2 OLED

Первое, что вы заметите, когда получите OLED-телевизор LG C2 невероятно легкий, всего 37 фунтов или около того с подставкой, что кажется довольно низким для чего-то такого мощного, как C2. К счастью, OLED-панель великолепна и способна воспроизводить глубокий черный цвет, а процессор Alpha 9 Gen 5 отлично справляется с повышением яркости при сохранении деталей. Это интересно, учитывая, что OLED, как правило, лучше справляется с контрастностью, в то время как QLED лучше справляется с глубоким черным цветом, и хотя у нас есть более глубокая разбивка технологии QLED по сравнению с OLED, достаточно сказать, что OLED имеет много преимуществ, от того, что он легче на глаза, имеющие лучшие углы обзора и, как правило, меньшее время отклика и задержку ввода.

Что касается опыта, LG C2 основан на WebOS, и мы рады сообщить, что в целом это отличный опыт с легким доступом к большинству потокового контента. Встроенный пульт универсален, с несколькими кнопками быстрого доступа для доступа одним нажатием, а если этого вам недостаточно, он даже оснащен встроенным микрофоном, так что вы можете управлять всем с помощью голоса. Он также имеет интеграцию со всеми виртуальными помощниками, а если вы геймер, телевизор поставляется с Nvidia G-Sync, поэтому вы можете подключить мощный игровой ПК и получить отличные впечатления. Что касается звучания, то оно неплохое, особенно для тонкого и легкого телевизора. Тем не менее, мы определенно рекомендуем приобрести одну из этих акустических систем для лучшего звука.

В целом, OLED-телевизор LG C2 обладает одним из лучших на рынке качеством изображения и отличной интеллектуальной платформой для работы. Объедините это с ценой Woot в 1395 долларов, и вы получите выгодную сделку, и это легко одна из лучших телевизионных сделок, которые мы видели за последнее время.

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