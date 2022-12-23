Овечкин дотянул до 800 голов, а «Кэпиталз» обыграли «Сенаторов» в овертайме

ОТТАВА, Онтарио (AP) — Алекс Овечкин не забил в четвертой игре подряд, а Маркус Йоханссон забил 2:04 в овертайме, обеспечив «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Оттавой Сенаторз» со счетом 3:2 в четверг вечером.

Овечкин забил 800 голов, на один гол меньше, чем Горди Хоу, который делит второе место в истории НХЛ после Уэйна Гретцки. У российской звезды было две результативные передачи.

«Вы просто должны пройти через это», — сказал Овечкин. «Если бы я играл там и (был) ноль шансов, да, я бы волновался. Но у меня есть шансы. Вратарь сыграл хорошо, и сейчас важно набрать два очка и продолжать двигаться вверх по таблице».

В овертайме Йоханссон обыграл Дрейка Патерсона в центре площадки, нашел возможность и обыграл защитника Кэма Тэлбота.

«Мне просто не нравится, как это заканчивается», — сказал тренер «Сенаторз» Ди Джей Смит. «В овертайме нужно больше проверять, нельзя выдавать себя. Тэлбот сделал все, чтобы мы оставались на месте».

Евгений Кузнецов и «Сони Милан» также забили за «Кэпиталз». Дарси Комбер сделал 23 сейва в своем первом старте после травмы верхней части тела 3 декабря.

«Приятно вернуться в состав, в первую очередь, и для большой команды, чтобы выиграть, вы чувствуете себя лучше, возвращаясь», — сказал Кемпер.

Патерсон и Алекс ДеБринкат забили за «Оттаву», а Талбот отразил 37 бросков. Паттерсон сравнял счет со счетом 2, забив гол в большинстве на 3:04 в третьем периоде, увеличив свою результативную серию до 10 игр.

Овечкин выглядел готовым забить 801-й гол после того, как пробил Талбота, но «Милан» пересек линию ворот на 5:25 секунды, выведя «Ди Си» вперед 2:1. Кузнецов связал это с пасом Овечкина в большинстве 7:01 в стартовый фрейм.

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