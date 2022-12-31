Оглядываясь назад на спорт в Чикаго в 2022 году, году, отмеченном горем

Сколько горя может выдержать один человек?

Это вопрос, который стоит задать любому болельщику чикагского спорта после года страданий.

Начнем с команды, которая пережила самую большую волну успеха, Sky. С чемпионским составом во главе с Кэндис Паркер, казалось бы, получившим повышение в межсезонье, команде главного тренера Джеймса Уэйда было почти гарантировано возвращение в финал WNBA. Вместо этого Sky уступили преимущество в 11 очков в пятой игре полуфинала The Sun дома.

Становится ли это более душераздирающим, чем это?

Давайте спросим болельщиков «Уайт Сокс», которые прощаются с сердцем и душой своей команды, Хосе Абреу, после сезона, который начался с надежд на постсезонье, но закончился разочарованием. Думаете, это непревзойденно? Посоветуйтесь с быками. Команда тренера Билли Донована продолжила игру в плей-офф в прошлом сезоне, найдя дом в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции, чтобы начать этот.

Обе команды подчеркивают, что когда дело доходит до любви, мало что может быть хуже, чем влюбиться в чей-то потенциал.

В то время как разочарование вызвало хаос в Чикаго, два спортивных деятеля, связанные с городом, принесли болельщикам некоторое облегчение.

Дасти Бейкер стал третьим чернокожим тренером, выигравшим Мировую серию, сделав это после 25 сезонов на работе, включая четыре сезона в «Кабс» в 2003–2006 годах. Бывший номер два Sky Сильвия Фаулз наслаждалась прощальным туром, отмечая свой 15-й и последний сезон в WNBA. The Sky попрощался с восьмикратным участником Матча звезд и двукратным чемпионом WNBA, который провел семь сезонов в Чикаго со стулом, джерси в рамке и набором для вязания.

Ни одна спортивная история не была важнее 10-месячного задержания Бритни Гренье, которая была освобождена из-под стражи в России 8 декабря после ареста в феврале.

Вернувшись в Чикаго, лекарство от разбитого сердца начинается со встречи с прошлым. Итак, прежде чем любители спорта смогут заглянуть в будущее, вот обзор спортивного ландшафта 2022 года от наших журналистов-битников:

небо

Уэйд начал год со свободных агентов, которые в конечном итоге принесли ему первую награду «Руководитель года». Подписание контракта с Эммой Мессеман, а также сохранение его стартового состава, состоящего из Калии Коппер, Элли Куигли и Кортни Вандерслут, дало «Скай» прекрасную возможность снова стать чемпионами WNBA.

После установления рекорда франшизы в регулярном сезоне и связывания возможных чемпионов с Aces за лучший результат в лиге со счетом 26-10, надежды Sky на титул подряд рухнули в эпическом полуфинале против Sun. Неопределенность, связанная с будущим их трех звезд-ветеранов, в том числе о том, уйдут ли Паркер и Куигли на пенсию, — вот что ждет их в новом году.

Энни Костабайл

быки

Когда в апреле 2020 года был представлен исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям Артурас Карнисовас, его первой целью было отказаться от существующего продукта и вернуть его команде более высокого уровня. В 2022 году Карнисовас и Ко поставят галочку, положив конец четырехлетней засухе. Хотя проигрыш в серии первого раунда «Бакс» в пяти играх не был целью, прогресс приветствовался.

Демар ДеРозан был лучше, чем его рекламировали — на поле и за его пределами — но «Буллз» зайдут так далеко, как Зак ЛаВин и его пятилетний контракт на 215 миллионов долларов.

Что-то похожее на постоянство было неуловимым в первой половине этого сезона.

Джо Коули

белые чулки

В 2022 году Дилан Сиз отказался от подачи, отыграл рекордные 14 игр подряд, в одной из которых забил гол или не заработал ни одной серии, и занял второе место в голосовании Сая Янга в Американской лиге. Но основные моменты позади этого были мимолетными во время разочаровывающего сезона 81-81 для команды с реалистичными ожиданиями от постсезонья.

Менеджер Зала славы Тони Ла Русса не смог максимально использовать то, с чем ему приходилось работать, и его второй управленческий тур по южной стороне закончился в конце сезона из-за проблем с сердцем.

Педро Грифолл был нанят в ноябре в качестве третьего менеджера «Сокс» за четыре сезона, а бывший MVP Хосе Абреу подписал контракт с «Астрос» после девяти сезонов в Чикаго.

Дэрил Ван Швен

Детеныши

Добавление Сейи Судзуки и Маркуса Стромана, развитие Джастина Стила и Кигана Томпсона, а также появление Кристофера Морелла могли сделать только так много, чтобы поддержать команду восстановления.

В сезоне 74-88 стало ясно, что «умные траты» привели к более долгосрочным планам, чем в 2022 году. О них.

Вне конкуренции в игре плей-офф «Кабс» вместе вышли со счетом 39–31 после перерыва в матче всех звезд.

После сезона «Кабс» официально расстались с Джейсоном Хейвордом (освобожден) и Контрерасом (свободное агентство), в результате чего Кайл Хендрикс стал единственным чемпионом Мировой серии 2016 года, оставшимся в составе.

Недавние добавления Дэнсби Суонсона, Джеймсона Тайлона, Коди Беллинджера и других, несомненно, сделали Кабс лучше.

Мэдди меня

бурить

То, что началось как год перемен, закончилось сезоном Джастина Филдса с большим количеством поражений между ними.

Филдс установил рекорд скорости для квотербека в волшебный период в середине сезона, когда «Медведи» удвоили результативность. Его рост жизненно важен для восстановления под руководством генерального менеджера Райана Боулза, который обменял звездных защитников Халила Мака, Рокуана Смита и Роберта Куинна.

Поляки и тренер Мэтт Эберфлус заменили Райана Пейса и Мэтта Нэджи в январе. Президент / генеральный директор Тед Филлипс объявил о планах уйти в отставку в начале 2023 года, поскольку команда готовится закрыть счет условного депонирования на территории стадиона в Арлингтон-Хайтс.

Хотя Филдс, кажется, прошел большую часть своих тестов в этом сезоне, у поляков есть чем заняться в межсезонье.

Патрик Финли

Блэкхокс

«Блэкхокс» вступили в 2022 год, который, как они надеялись, станет долгим переходным периодом в их следующую эру успеха. Неудивительно, что в этом году команда проиграла гораздо больше игр, чем выиграла.

На льду генеральный менеджер Кайл Дэвидсон официально объявил о перестройке, усилил ключевых игроков, таких как Алекс ДеБринкэт, Кирби Дач и Брэндон Хейгел, и задрафтовал потенциальных будущих краеугольных камней Кевина Корчински и Фрэнка Назара.

Вне льда скандал с сексуальным насилием в Кайл-Бич, который доминировал в цикле новостей «Ястребов» 2021 года, исчез из поля зрения, надеюсь, никогда больше. Тем временем новое руководство провело капитальный ремонт персонала и структуры фронт-офиса.

Ближе к концу года Джонатан Тэйвс и Патрик Кейн отпраздновали свою тысячную игру вместе — первая игра состоялась 10 октября 2007 года, — но их будущее с «Ястребами» остается неопределенным.

Бен Поуп

стрельба

Подписав нападающего Джердана Шакири, «Файр» закончили сезон привычным образом – пятый год подряд выбывают из плей-офф.

Главный тренер первого года Эзра Хендриксон привел команду к рекорду 10-15-9 и вошел в межсезонье с очевидными вопросами, на которые нужно было ответить перед своим вторым сезоном у руля. Вратарь Габриэль Слонина — доморощенный продукт — подписал контракт с клубом Премьер-лиги «Челси», оставив «Файр» в поисках замены.

Владелец клуба Джо Мансуэто выбрал варианты вместо спортивного директора Джорджа Хитца и технического директора Себастьяна Белзера, которые не смогли добиться ни глубины состава, ни успеха за три года пребывания в должности.

Будущее Огня остается таким же неопределенным, как и прежде.

Энни Костабайл

красные звезды

В этом году началось представление Криса Петрочелли в качестве их нового тренера. Но как бы они ни старались вести дела как обычно, над «Красными звездами» и Национальной женской футбольной лигой в целом нависли два расследования.

Результаты расследования НФЛ о нападениях и сексуальных домогательствах в лиге, проведенного бывшим заместителем прокурора США Салли К. Йейтс, были обнародованы в начале октября. Отчет Йейтса выявил системные нарушения в лиге и выделил три клуба, которые не сотрудничали в полной мере, включая «Красные звезды». Сообщения об эмоциональных и словесных оскорблениях со стороны бывшего главного тренера Рори Деймса были проигнорированы мажоритарным владельцем Арнимом Весслером.

Еще до того, как в декабре были опубликованы результаты второго расследования, проведенного Национальной футбольной лигой и Ассоциацией игроков, Уистлер начал процесс продажи своей доли в клубе.

Энни Костабайл

Национальная студенческая спортивная ассоциация

«Мы знаем, как побеждать и соревноваться на чемпионском уровне здесь», — сказал тренер Northwestern Пэт Фицджеральд после встречи с «Небраской» 31-28 на Week Zero в Дублине, Ирландия. После 11 поражений «Уайлдкэтс» — команда Power Five с наименьшим количеством очков в стране — вступают в еще один длинный и мрачный сезон.

Это самое солнечное время в Иллинойсе, 8-4 и выигрыш в банке. Максимумы: не допускаются в первые четыре домашних матча; победные серии в середине сезона против Висконсина, Айовы, Миннесоты и Небраски; И вернемся к феерии Чейза Брауна. Минусы: мать и тесть тренера Бретта Билемы умерли с разницей в шесть дней в ноябре.

Нотр-Дам 8-4 выглядит не так хорошо, потому что это Нотр-Дам. Тренеру-новичку Маркусу Фриману предстоит важная работа.

Стив Гринберг

NCAA мужской баскетбол

Иллинойс и Лойола — оба в Питтсбурге — упали в первые выходные турнира NCAA в марте. «Иллини» попрощался с Кофи Кокберном и с большими надеждами поприветствовал обновлённый список впечатляющих трансферов ветеранов и влияния новичков. «Рэмблерс» попрощались с долиной Миссури и поприветствовали «Атлантик-10» — с трудом завоеванное восходящее движение.

Женщины ДеПола вернулись в NCAA, а мужская программа, к счастью, унаследованная от Дэйва Лейтао, может только представить.

А как дела у Криса Коллинза в Эванстоне? Все тот же старый, тот же старый Northwestern пытается избежать шестого проигрышного сезона подряд после бума Big Dance.

Стив Гринберг

Женский баскетбол NCAA

Тренер ДеПола Дуг Бруно был объявлен членом Зала славы женского баскетбола 2022 года вместе с Бекки Хэммон и Пенни Тейлор в начале года.

Несколько недель спустя команда Бруно проиграла Дейтону в четверке лучших на турнире NCAA, что омрачило его возвращение в Big Dance после двухлетнего отсутствия. Иллинойс был единственной другой командой в штате, которая прошла квалификацию на турнир, и проиграла Кейтлин Кларк и Айове в первом раунде.

Вероника Бертон была выбрана из Северо-Запада с седьмым общим выбором на драфте WNBA командой Wings после того, как получила свою третью подряд награду «Большая десятка защитников года» и была названа All-American AP.

Энни Костабайл

Футбол средней школы

Mount Carmel доминировала в сезоне 2022. Caravan показал идеальный результат 14: 0 на пути к чемпионату штата в классе 7A и стал командой с самым высоким рейтингом в Super 25.

Квотербек Прери-Ридж Тайлер Васи провел исторический сезон, установив рекорды по ярдам и тачдаунам за один сезон.

Через две недели после окончания сезона Джон Холчек подал в отставку после 17 лет в Лойоле. В 2022 году он привел Ramblers к титулу класса 8A. Это был его третий титул в школе. «Рамблер» семь раз играли в финалах под руководством Холечека и выходили в плей-офф каждый сезон, который он тренировал.

Майкл О’Брайен

баскетбол средней школы

Непобежденный сезон Гленбарда Уэста в штате и доминирующий курс плей-офф турнира класса 4A стали историей школьного баскетбола 2022 года.

Хиллтопперы — Брейден Хафф, Каден Пирс, Райан Ренфро, Пакстон Уорден и Бобби Даркин — открыли сезон с 26 побед подряд. Их единственная потеря пришлась на аншлаговую толпу на Wintrust Arena на ESPN в Сьерра-Каньон, Калифорния, в которую входили Амари Бейли и Бронни Джеймс. Это был звонарь.

В августе были большие новости в межсезонье, когда квотербек штата Мичиган Джереми Файерс-младший, входящий в 30 лучших игроков национального класса 2023 года, вернулся домой к Джульет Вест из Ла Люмьер, подготовительной школы в Индиане.

Майкл О’Брайен