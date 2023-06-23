Оглядываясь назад, субтурист называет себя «глупым» из-за того, что в 2021 году совершил погружение на «Титаник»

БЕРЛИН (AP) — В качестве международного поиска Решил взорваться От спускаемого на воду корабля до подводных обломков «Титаника» человек, который был одним из первых клиентов подводной компании, описывает погружение, которое он совершил на место два года назад, как самоубийственную миссию.

«Нужно быть немного сумасшедшим, чтобы делать такие вещи», — сказал Артур Лобель, 61-летний предприниматель и искатель приключений на пенсии из Германии.

В среду Лебель сообщил Associated Press, что впервые ему пришла в голову идея увидеть обломки «Титаника» во время путешествия к Южному полюсу в 2016 году. В то время российская компания предлагала совершить погружение за полмиллиона долларов.

После того, как год спустя компания OceanGate из штата Вашингтон объявила о своей собственной операции, он ухватился за шанс, заплатив 110 000 долларов за погружение в 2019 году, которое не удалось, поскольку первая подводная лодка не выдержала испытаний.

Два года спустя он отправился в успешное путешествие вместе с генеральным директором OceanGate Стоктоном Рашем. Поль Анри Нарголе, французский водолаз и эксперт по Титанику, и двое мужчин из Англии.

Представьте себе металлическую трубу длиной в несколько метров с металлическим листом на полу. Ты не можешь встать. Вы не можете встать на колени. «Все сидят рядом или друг над другом», — сказал Лобель. «Ты не можешь быть клаустрофобом».

По его словам, во время 2,5-часового спуска и подъема свет был выключен для экономии энергии, и единственное освещение исходило от флуоресцентной светящейся палочки.

Погружение снова и снова откладывалось, чтобы решить проблему с батареей и противовесами. В общей сложности полет занял 10,5 часов.

По словам Лёббель, группе повезло, и они увидели затонувший корабль, в отличие от других посетителей, совершивших погружения, которые видели только поле обломков, а в некоторых случаях вообще ничего не видели. Некоторые клиенты потеряли невозвратные платежи после того, как плохая погода сделала невозможным высадку.

Он описал Раша как ремонтника, который пытался обойтись тем, что было доступно для погружения, но было уже слишком поздно, сказал он: «Это было немного подозрительно».

«Я был немного наивен, оглядываясь назад сейчас», — сказал Лобель, сравнив это с самоубийственной миссией.

Подводная лодка OceanGate вмещает Раш и Наргули, британский авантюрист и два члена семьи пакистанских купцов, пропали без вести в воскресенье после того, как отправились на поиски обломков знаменитого корабля, который столкнулся с айсбергом и затонул в 1912 году, в результате чего погибли все, кроме 700 человек. его 2200 пассажиров и членов экипажа.

Недавно обнаруженные претензии указывают на серьезные предостережения по безопасности. Они были сделаны при разработке подводной лодки, которой было присвоено имя «Титан».

Береговая охрана США ведет поиски и объявила в четверг, что пропавшая подводная лодка взорвалась рядом с обломками «Титаника», в результате чего погибли все пятеро на борту.