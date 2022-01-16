Ограничения поставок и российско-украинская напряженность подстегивают цены на нефть

Адедапо Адесанья

Нигерийская национальная нефтяная корпорация с ограниченной ответственностью (NNPC) намерена увеличить доходы страны, поскольку федеральное правительство поставило ее в положение самой капитализированной компании в Африке, говорит генеральный директор (генеральный директор) компании г-н Мелле Кьяри.

Это произойдет, когда центральное правительство всерьез приступило к полному осуществлению Закона о нефтяной промышленности (PIA).

Г-н Кьяри сделал это заявление, обращаясь к сотрудникам на заседании городского совета в минувшие выходные, и сказал, что PIA предложила «все варианты заработка; мы должны воспользоваться этим».

Подчеркнув важность PIA для NNPC и, следовательно, для экономики Нигерии, г-н Кьяри сказал, что новое законодательство повысило ожидания акционеров в отношении компании, даже предоставив ей достаточно возможностей для прогресса.

По его словам, в результате принятия нового законодательства NNPC Limited не только откажется от некоторых своих токсичных обязательств, но и станет крупнейшей и наиболее капитализированной компанией во всей Африке и, возможно, самой прибыльной на всем континенте.

Генеральный директор поручил персоналу организации обеспечить, чтобы компания стала коммерчески жизнеспособной и многомиллиардной компанией, которая будет постоянно приносить пользу своим акционерам — более чем двумстам миллионам нигерийцев.

Об этом сообщает Business Post. Президент Мухаммаду Бухари недавно учредил совет директоров NNPC Ltd. во главе с председателем г-жой Маргери Чупа Окадигбо, главным исполнительным директором г-ном Мелле Коло Кьяри, финансовым директором г-ном Омаром И Агиа, г-ном Таджуддином Омаром (Северная Восток) и г-жа Лами О Ахмед (северо-центр), Малам Мухаммад Лаваль (северо-запад), г-н Генри Обе (юго-восток), адвокат Констанс Гарри Маршалл (юг-юг), г-н Пиус Акинелор (юг -Запад).

В число других входят г-н Насир Сани Гуарзо, постоянный секретарь Министерства нефтяных ресурсов, и г-н Алиу Ахмед, постоянный секретарь, министр финансов, бюджета и национального планирования.

Президент поручил членам Совета директоров навязывать реформы Введен в соответствии с Законом о нефтяной промышленности (PIA) 2021 года, который направлен на преобразование нигерийской нефтяной промышленности в коммерчески жизнеспособную и конкурентоспособную отрасль в соответствии с глобальной динамикой бизнеса и передовым опытом.

«Компания NPC обязана сосредоточиться на прибыльности и постоянном создании ценности, а не просто на соблюдении законодательных и нормативных требований.

«Ожидается, что NNPC Limited будет работать на равных с отраслевыми аналогами по всему миру, выступая в качестве посредника, который будет способствовать развитию других секторов нашей экономики», — сказал он.

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