ЛОНДОН (Рейтер) — В четверг группа активистов вылила сотни литров желтой и синей краски на дорогу возле посольства России в Лондоне, чтобы создать гигантский украинский флаг в преддверии первой годовщины вторжения в Москву.

Группа кампании «во главе с ослами» остановила движение, прежде чем размазать по дороге более 300 литров краски с помощью тачек и кистей, чтобы сделать флаг площадью 500 квадратных метров (5382 квадратных фута).

«Украина — независимое государство и народ, имеющий полное право на самоопределение», — говорится в заявлении группы.

«Наличие огромного украинского флага возле посольства (президента России Владимира Путина) в Лондоне будет напоминать ему об этом», — добавил он.

[1/12] Полицейские реагируют после того, как группа протеста «во главе с ослами» размазала краской цвета украинского флага дорогу перед первой годовщиной вторжения России в Украину у посольства России в Лондоне, Великобритания, 23 февраля 2023 года. REUTERS/Ханна Маккей

Москва заявляет, что ее вторжение было оправдано опасениями за свою безопасность.

Столичная полиция Лондона заявила, что трое мужчин и женщина были арестованы по подозрению в причинении преступного ущерба и создании препятствий для движения по автомагистрали.

Шины многих автомобилей были покрыты краской, когда они проезжали по ним, а на дороге, граничащей с Гайд-парком и Кенсингтонскими садами, осталась цветная маркировка.

Группа заявила, что нетоксичная, не содержащая растворителей, быстросохнущая, съедобная краска моется и предназначена для дорожного искусства.

(Обложка) Фарук Сулейман, монтаж Кайли Макклеллан

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