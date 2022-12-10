Одесса: украинская Одесса осталась без электричества после атаки российского беспилотника

Украинские власти заявили, что южный город Одесса был обесточен в субботу после ночной атаки российских беспилотников-камикадзе.

«Пока город без электричества», — сообщил заместитель главы администрации президента Кирилл Тимошенко в мессенджере Telegram.

Только критически важная инфраструктура, включая больницы и родильные дома, получила электричество.



«Ситуация по-прежнему сложная, но она находится под контролем», — сказала Тимошенко. Черноморский порт Одесса был излюбленным местом отдыха многих украинцев и россиян до того, как 24 февраля президент Владимир Путин ввел войска в прозападную Украину.

Максим Марченко, губернатор Одесской области, заявил, что Россия ночью атаковала город с помощью «беспилотников-камикадзе».

«В результате забастовки во всех микрорайонах и населенных пунктах нашего района нет электричества», — сказал он.

Марченко добавил, что подразделения ПВО Украины сбили два беспилотника.

В пятницу Киев заявил, что южные регионы истерзанной войной страны, включая Одессу, переживают сильнейшие отключения электроэнергии через несколько дней после последней серии систематических атак России на энергосистему Украины.

В понедельник Россия запустила десятки крылатых ракет по ключевой инфраструктуре Украины, усилив нагрузку на и без того слабую сеть страны после неоднократных атак.

Россия начала атаковать инфраструктуру Украины во время унизительных военных поражений.

Президент Владимир Путин пообещал в четверг продолжать наносить удары по энергосистеме Украины, несмотря на протесты против атак, которые оставили миллионы людей в холоде и темноте.

