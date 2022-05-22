Одесская компания: экспорт зерна сорвался из-за российского вторжения

Растут опасения по поводу возможности глобального продовольственного кризиса из-за российской блокады экспорта зерна из украинских портов, поскольку вторжение продолжается.

Глава экспортера зерна в южно-украинском городе Одесса, где находится крупнейший порт страны, сообщил NHK, что объем экспорта упал примерно до 10 процентов от обычного уровня.

Александр Поличенко сообщил, что его компания экспортирует пшеницу и другие зерновые на контейнеровозах в более чем 50 стран мира, в том числе в Японию.

Больченко сказал, что российские военные провели ракетные пуски в Черном море за несколько месяцев до начала вторжения.

Он сказал NHK, что с тех пор, как 24 февраля началось вторжение, вокруг порта собралось от семи до 15 российских кораблей, что привело к остановке работы порта.

Он сказал, что всем кораблям в порту не дали уйти. Он добавил, что суда, которые пытались отплыть, были разбомблены или захвачены российскими военными кораблями, а часть из них была выведена в порт в Крыму.

Польченко сказал, что его компания на некоторое время приостановила прямой экспорт и пытается экспортировать товары через иностранные порты, сначала доставляя их в такие страны, как Румыния и Польша.

Но он сказал, что количество, которое можно перевезти, будет намного меньше, чем возможное количество по морю, и даже если включить железнодорожный транспорт, это не решение.

Он добавил, что сотни тонн пшеницы, которую нельзя экспортировать, остаются на складах, не оставляя места для хранения следующего урожая, который, как ожидается, начнется примерно через месяц.

Польченко также сказал, что слышал о том, что российские мины очищают одесские пляжи почти каждую неделю.

Это проблема, которая останется даже после окончания войны, сказал он, указывая на то, что возобновить экспорт после окончания боевых действий будет непросто.