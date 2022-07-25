Сразу после подписей, предоставленных Россией, Украиной и посредником Турцией, Генеральный секретарь ООН заявил, что сделка предлагает «маяк надежды» и предвещает продовольственную помощь развивающимся странам.

К несчастью для Гутерриша и всех тех, кто зависит от столь необходимой еды, месяцы его дипломатической работы, включая его визиты в Москву и Киев для заключения сделки, наконец выявили ограничения доверия к России.

В заявлении офиса Гутерриша говорится, что в соглашении не было четкого прекращения огня, но были четко определены обязательства России: «Российская Федерация взяла на себя обязательство содействовать беспрепятственному экспорту продуктов питания, подсолнечного масла и удобрений».

Менее чем через 24 часа после его подписания спокойствие, последовавшее за соглашением, было нарушено в Одессе — главном порту, упомянутом в соглашении, — когда в порту приземлились две российские крылатые ракеты морского базирования «Калибр».

Окна были выбиты в зданиях примерно в миле от дома. Пожарные бросились в порт, чтобы потушить пламя на нескольких горящих лодках. По официальным данным, один портовый рабочий получил ранения. Ущерб мог быть намного больше; Еще две высокоточные ракеты стоимостью 6 миллионов долларов были сбиты ПВО Украины. Одесские пляжники, которые в прошлом году толкались на песке с русскими отдыхающими, обрадовались, когда возражение взорвалось высоко над их головами. Украина и ее союзники осудили явное несогласие России с ее зерновым соглашением, которое многие считают свидетельством ее двуличия. В беседе с CNN через несколько часов после нападения депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сказал, что Россия «демонстрирует, что она хочет продолжать угрожать продовольственной безопасности в мире». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «эта атака ставит под сомнение доверие к обязательствам России», добавив, что она «подрывает работу Организации Объединенных Наций, Турции и Украины по доставке основных продуктов питания на мировые рынки». READ США не идут ни на какие уступки в ответ России из-за Украины Слово не появляется [Russian President Vladimir Putin] Ему можно доверять, сказала Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании и потенциальный будущий премьер-министр. Примечательно, что первоначальной реакцией России на сообщения о нападении было опровержение. По словам Турции, подписавшей соглашение и арбитра, наблюдающего за его безопасным и честным выполнением, Кремль заявил Анкаре «недвусмысленно», что не имеет «никакого отношения к этой атаке». Но только через 12 часов пресс-секретарь МИД России Мария Захарова опровергла первую ложь. Она сказала, что в конце концов это были российские удары, и заявила, что атака уничтожила украинскую «военную инфраструктуру» в порту. Украина заявила, что удары нанесены по насосной станции в Одесском порту. Такая неразбериха — обычное дело для российских чиновников, и в этом-то и дело. Зерновая сделка ничего не изменила в расчетах Москвы начать войну, несмотря на всю тяжелую работу Гутерриша и дипломатическую изощренность. И нанесенный здесь ущерб не просто напоминает миру о двусмысленных отношениях Москвы с правдой — Россия также сожгла добрую волю своего посредника в сделке, Турции. По условиям соглашения Турция создаст Объединенный командный центр (СКЦ) при содействии ООН для контроля за соблюдением. Но Россия уже подорвала всякое доверие в соответствии со своим циничным подходом ко всей войне с Украиной. Вторжение России в одну из житниц мира вызвало глобальную продовольственную нестабильность, однако Москва добилась уступок в сделке, позволив зерну поступать в Украину. Обычно это называется шантажом. Чтобы заставить Россию высвободить зерно, сняв блокаду украинских портов, Гутерришу пришлось заключить параллельную сделку с Россией, фактически ослабив некоторые санкции в отношении продуктов питания и удобрений. Представители ООН объяснили дипломатию тем, что «исходили из принципа, что меры, введенные в отношении Российской Федерации, не распространяются на эту продукцию». Отмена этих санкций принесет деньги в казну Москвы, что, возможно, является долговременным последствием сделки Гутерриша: Путин пойдет на ограниченные уступки в обмен на деньги. READ Британского политика раскритиковали за твит после стрельбы в активиста BLM Но при этом Путин, подобно шефу Толкина Смаугу, возможно, выявил фатальную ошибку в своей защите. Слабость легендарного дракона была недостающим показателем, а Путин, похоже, является экономическим жалом международных санкций. Какими бы ни были другие причины, по которым он согласился на сделку, необходимость платить за войну, вероятно, была самой серьезной. Выступая в Стамбуле после ракетного удара в субботу, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил, что технические совещания по реализации соглашения продолжаются. «Украина полна решимости как можно скорее начать экспорт зерна», — сказал он. «На повестке дня стоит и нападение России», — добавил Васьков. Гутерриш был прав в своем оптимизме. Будущая эффективность Совета Безопасности ООН зависит от его способности предотвратить эскалацию войны, которую Россия выбрала. Но если он напуган за столом автографов в пятницу, ничто из того, что он видел до сих пор, не успокоит его страхи. Не в последнюю очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье рекламировал сделку, заявив, что российские корабли помогут сопровождать грузовые суда. Заявление, как и ракетный удар, намеренно направлено на то, чтобы возбудить Украину.