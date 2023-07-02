Один из лучших игровых ноутбуков, который можно купить со скидкой

Нечасто мы видим много на ноутбуке, который мы назвали одним из лучших игровых ноутбуков, но Best Buy предлагает отличное предложение на Asus ROG Zephyrus G14. Несмотря на то, что он маленький, по крайней мере для игрового ноутбука, G14 обладает некоторыми отличными характеристиками под капотом, а с колоссальной скидкой в ​​600 долларов от Best Buy до 800 долларов его стоит купить, если вы хотите небольшую и легкую игру. ноутбук.

Почему стоит купить Asus ROG Zephyrus G14

запуск, Asus ROG Zephyrus G14 имеет RTX 3060, который представляет собой графический процессор относительно среднего уровня, который может работать с большинством современных игр на средних настройках, если вы хотите увеличить частоту кадров. Конечно, если вас больше интересует более высокая частота кадров, экран FHD может подняться до 144 Гц, так что вы определенно можете это улучшить, и, поскольку Zephyrus G14 Делать В любом случае, работая в FHD, это не будет сильно нагружать графический процессор. Что касается ЦП, вы получаете серию AMD Ryzen 7 5000, которая является средним уровнем и более чем достаточна, чтобы не задушить RTX 3060, позволяя вам выполнять всю свою продуктивную работу без сучка и задоринки. На самом деле, приятно, что вы, вероятно, можете выполнять различные виды редактирования и даже транслировать на Twitch или Youtube во время игры, если вы хотите пойти по маршруту прямой трансляции.

Память тоже хороша на уровне 16 ГБ DDR4, хотя было бы неплохо иметь DDR5, но это не так уж и плохо. Что может быть немного хуже, так это SSD на 512 ГБ, что на первый взгляд может показаться большим, но поскольку многие современные игры занимают 100 ГБ места, он может быстро закончиться. Таким образом, стоит проверить некоторые из этих сделок с внешними жесткими дисками, чтобы дополнить ваше хранилище. Что касается времени автономной работы, если вы не играете, вы можете проработать без него около 10 часов, хотя во время игр вы рассчитываете около трех часов или около того, поэтому ожидайте, что во время длительных игр вам придется подключаться к сети.

В целом, Zephyrus G14 — отличный игровой ноутбук, если вы хотите что-то тонкое и легкое вместо обычного громоздкого ноутбука, который вы обычно видите. Добавьте к этому отличную скидку от Best Buy, которая снизила цену до 800 долларов, и вы должны получить ее как можно скорее, если вы заинтересованы. Конечно, если вы хотите что-то немного больше, есть много других отличных предложений для ноутбуков, которыми можно воспользоваться.

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