Один из соавторов Sonic the Hedgehog приговорен к условному тюремному заключению за инсайдерскую торговлю

Соавтор Sonic the Hedgehog Юдзи Нака был приговорен к условному сроку и штрафу в размере около 1,2 миллиона долларов (или 173 миллиона иен) после того, как был признан виновным в инсайдерской торговле. По сообщению японского информационного агентства ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОБЕДА (с помощью ребристый). Хотя суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы, ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОБЕДА заявив, что он был отстранен на четыре года.

Это означает, что Нака не должен оказаться за решеткой в ​​ближайшее время, поскольку судьи обычно отказываются от тюремного заключения, если обвиняемый не совершает никаких дополнительных преступлений в течение этого периода времени. В прошлом году Нака дважды арестовывали за участие в двух отдельных инцидентах с инсайдерской торговлей, оба из которых произошли в 2020 году, когда Нака работал в Square Enix.

Нака присоединился к Square Enix, чтобы работать над хорошо принятой игрой Balan Wonderworld.

В первом случае Нака и двое его коллег купили 162 000 акций компании по разработке игр Aiming на сумму около 332 000 долларов (47,2 миллиона иен) до того, как Square Enix сообщила общественности, что работает со студией над мобильным телефоном. Приключение дракона Игра. Трое мужчин были арестованы в ноябре прошлого года.

другой инцидент, Кто арестовал Нака всего через месяц после этого, в котором участвуют Нака и его коллега из Square Enix, которые якобы купили 120 000 акций на сумму более 1 миллиона долларов (144,7 миллиона иен) в другой игровой студии, с которой компания планировала сотрудничать. Студия Ateam, о которой идет речь, сотрудничала со Square Enix над мобильной игрой. Final Fantasy VII: Первый солдат. Постановление судьи касается обоих дел. READ Pokémon Go Fest 2021 - полный календарь событий

Нака присоединился к Sega в 1983 году, где он помог создать культового персонажа Sonic the Hedgehog. Покинув Sega в 2006 году, Нака присоединился к Square Enix, чтобы исправить плохой прием. Балан Мир чудес С 2018 по 2021 год. Нака говорит, что его уволили из команды за шесть месяцев до выхода игры, а позже он подал в суд на компанию.