Один человек погиб и десятки получили ранения в результате обрушения платформы на фестивале в Испании из-за сильного ветра.

КОЛЛЕРА, Испания (Рейтер) — Один человек погиб и десятки получили ранения в результате обрушения из-за сильного ветра части главной сцены фестиваля танцевальной музыки недалеко от испанского города Валенсия рано утром в субботу, сообщили экстренные службы.

Другая инфраструктура также была повреждена, когда штормы прокатились по Фестивалю Медузы, массовому шестидневному фестивалю электронной музыки в городе Кульера на восточном побережье.

Провинциальные органы здравоохранения заявили, что 32 человека были доставлены в больницу, трое оставались там в субботу днем.

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Организаторы заявили, что отменили остальную часть фестиваля, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

«Мы совершенно опустошены и опечалены тем, что произошло сегодня утром», — заявили организаторы ранее на странице фестиваля в Facebook, добавив, что «экстремальная» погода нанесла ущерб различной инфраструктуре на площадке фестиваля.

«Около 4 часов утра неожиданный и сильный ветер разрушил некоторые зоны фестиваля, что вынудило руководство принять немедленное решение об эвакуации концертной площадки для обеспечения безопасности посетителей, рабочих и исполнителей», — заявили организаторы.

На фестивале, где в субботу должен был выступить ди-джей Дэвид Гетта, в пятницу должен был выступать ди-джей всю ночь на пяти сценах. DJ Miguel Serna был на главной сцене с 3 до 4 утра, когда произошел несчастный случай.

«Это были напряженные несколько минут, я никогда раньше не испытывал ничего подобного», — написал он в Instagram.

«Трагедия произошла ближе к концу моего сеанса на главной платформе, прямо внизу, которая была (область) наиболее пострадавшей. Это было несколько мгновений ужаса, и я до сих пор в шоке».

Национальное метеорологическое агентство AEMET сообщило, что ночью были «сильные ветры и внезапное повышение температуры», а порывы ветра достигали 82 км/ч (51 миль в час) в аэропорту Аликанте в регионе Валенсия.

«Внезапно подул сильный ветер, и воздух стал таким горячим, и весь песок начал двигаться, и мы увидели, как летят палатки», — рассказала одна из участниц фестиваля, которую звали просто Лаура.

«Люди начали приходить с концертов, и, по их словам, части сцены были выбиты из дерева, и было много хаоса».

Национальная радиотелевизионная корпорация (ТВЕ) показала кадры, на которых сильные порывы ветра обрушиваются на палатки людей и фестивальные зонтики посреди ночи, когда люди защищают глаза от условий, подобных песчаной буре.

Хесус Карретеро, который был на фестивале со своим братом, сказал TVE: «Мы в шоке, потому что были в 30 метрах (от сцены). Это мог быть я, это мог быть кто угодно».

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Дополнительный репортаж Джессики Джонс и Елены Родригес.

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