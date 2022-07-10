Один человек погиб, когда российская ракета упала на губернатора Украины в Краматорске.

По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате ракетного обстрела Россией центра города Краматорск на востоке Украины в четверг, сообщил высокопоставленный региональный чиновник. Павел Кириленко, губернатор Донецкой области, заявил, что ракета повредила шесть зданий, в том числе гостиницу и жилой комплекс в крупном промышленном центре.

«Российская ракета попала в центр Краматорска. Достоверно известно, что один человек погиб и шесть ранены, но эти цифры могут измениться», — сказал он. «Это преднамеренное нападение на мирных жителей… Это будет продолжаться до тех пор, пока мы их не изгоним», — добавил он.

Корреспондент Reuters в Краматорске увидел воронку глубиной в несколько метров от места падения ракеты во дворе между жилыми домами. Были повалены деревья, несколько машин перевернулось и сильно пострадало. Все окна в соседних домах были выбиты. Жители, некоторые из которых перевязывали свежие раны, собирали щебень из своих квартир и выбрасывали во двор. Солдат прочесал отверстие в поисках остатков снаряда.

Под обстрел попал близлежащий город Славянск, также расположенный в Донецкой области. Мэр Вадим Ляч сказал, что жертвы были убиты, но не сообщил никаких подробностей. Россия, вторгшаяся в Украину 24 февраля, не стала сразу комментировать ситуацию в Краматорске или Славянске. Он отрицал преднамеренное нападение на мирных жителей.

Взяв под фактический контроль соседнюю Луганскую область, Москва дала понять, что планирует захватить части Донецкой области, которые еще не были захвачены ее собственными силами. Украинские официальные лица заявили, что ожидают, что Краматорск и Славянск станут следующим центром российского наступления.

В администрации Харьковской области заявили, что в результате обстрела российских войск в Харьковской области, прилегающей к Донецкой и Луганской областям, также пострадали трое мирных жителей. (Отчетность Александра Вазовича и Александра Виннинга; редактирование Тимоти Херитэдж и Билла Беркро)

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