Один эксперт сказал, что уход Меган Маркл и принца Гарри из социальных сетей стал «смертельной ловушкой» для их брендов.

Принц Гарри и Меган перестали пользоваться социальными сетями, когда в прошлом году оставили свои королевские обязанности.

Они не могут использовать социальные сети для продвижения будущих проектов, таких как документальные фильмы Netflix.

Эксперт по товарным знакам Эрик Шеффер считает, что это негативно скажется на развлекательном бренде пары.

Герцог И Герцогиня Сассекская Они перестали пользоваться Instagram, когда ушли с королевских обязанностей в марте прошлого года.

Принц Гарри недавно ответил на сообщения, о которых она говорила с Меган Маркл. Нет намерения возвращаться в платформу социальных сетей Или в любой другой форме социальных сетей, включая Twitter и Facebook.

Гарри сказал некоторое время Интервью Fast Company.Читать больше: Принц Гарри обвинил социальные сети в блокаде Капитолия и открыл дверь о преследованиях Меган Маркл в Интернете

Гарри не уточнил, когда они планируют вернуться в социальные сети, вместо этого заявив, что они пересмотрят его, «когда нам это будет удобно – возможно, когда мы увидим более важные обязательства по изменению или реформированию», чем организации, стоящие за социальными платформами.

Так что не исключено, что пара намерена их продвигать. Подкаст Archewell Audio, А также их предстоящие проекты – их документальные фильмы Netflix и Archewell Foundation – без социальных сетей.

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По словам эксперта по бренду, это решение станет «смертельной ловушкой» для семьи Суссекс.

Эрик Шеффер, эксперт по брендингу и глава консультанта по управлению репутацией, сказал Insider, что пара совершит ошибку, если решит не использовать социальные сети для продвижения своих проектов.

«Если они верят в свой выбор, почему им неудобно самовыражаться? Посылают ли они сообщение, которое они не могут вынести, чтобы слышать то, что мы говорим? Оба являются ловушками для бренда, пытающегося стать развлекательным брендом, потому что сегодня развлечения в его основе требует взаимодействия ». «Если вы пытаетесь выжить с детьми в возрасте от 11 до 40 лет, вы должны быть в центре внимания». Шеффер добавил, что, возможно, пара приняла решение из-за «огромной неоднозначной реакции» среди королевских поклонников.

«Многие люди считают, что они не уважают монархию, искажая ауру своих предков, и это неприемлемо для миллионов людей во всем мире», – сказал он.

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Стоит отметить, что пара не полностью отказалась от социальных сетей после ухода из королевской семьи. Они разрешили нескольким благотворительным организациям публиковать фото и видео от их имени.

Например, герцог снял на видео Маркл читает своему сыну Арчи В свой первый день рождения Save the Children UK в мае.

Пост опубликовал Save The Children UK (savechildrenuk)

Спасибо, #DuchessMeghan, за помощь в срочном сборе средств для нашего обращения по поводу коронавируса, прочитав «Утка! Кролик «предоставлен akrfoundation, рисунок tlichtenhold (опубликован в хроникеlekidsbooks)», – прокомментировал видео представитель организации Save the Children UK, которое на момент написания набрало более миллиона просмотров.

Маркл, скорее всего, не вернется в социальные сети, чтобы защитить свое психическое здоровье

Маркл сказал в прошлом году Она не использует социальные сети, чтобы «спастись» и сравнивать это с наркозависимостью.«В этом мире очень мало вещей, которые можно назвать« пользователем », – сказала герцогиня во время виртуального саммита в октябре. – Наркоманов называют именами пользователей, а людей в социальных сетях – именами пользователей».

Королева также сказала, что она была Самый фишинговый человек в мире в 2019 году – Опыт, который она описала в подкасте Teenager Therapy как «почти нежизнеспособный».

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Медиа-психолог Памела Ратледж сказала Insider, что либо фильтрация комментариев в социальных сетях, либо полный отказ от социальных сетей, вероятно, будет лучшим вариантом для Маркл, чтобы защитить свое психическое здоровье.

«Если семья Суссекс использует социальные сети, чтобы держать знаменитостей в поле зрения общественности, что будет способствовать сбору средств для их фонда, увеличению платы за выступления и созданию других возможностей, когда важно быть в глазах общественности, то их необходимо определить», – сказал Рутледж. сказал Insider. Как фильтровать комментарии в соответствии с их целями. «То же самое и со СМИ. Приятно видеть себя в газете, потому что все мы хотим, чтобы нас узнали и оценили – в нашей общей культуре сейчас это СМИ. Но он теряет свою привлекательность, когда на него нападают ».

Рутледж добавил, что если бы пара была «сдержанной, аудитория, вероятно, искала бы более эмоционально заинтересованного человека для развлечения».