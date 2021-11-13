«Однажды в Китае» снова

Старые фильмы до сих пор говорят с нами отчасти потому, что они передают дух того периода, в который они были сняты. Изображение может сохраняться или не сохраняться в течение десятилетий после его создания, но оно всегда будет содержать что-то актуальное для своего времени. Так что именно благодаря серии фильмов 1990-х американцы стали известны как «Однажды в Китае». (В Китае, включая Гонконг, где он был произведен, он был назван в честь главного героя Вонг Фей-хуна.)

Компания Criterion собрала эти фильмы, недавно отреставрированные в разрешении 2K и 4K, и упакованные вместе с изобилием дополнений на шесть дисков Blu-ray, аналогично празднованию компанией фильмов Брюса Ли и Годзиллы и съемкам фильма Затоити из Японии. . Важен ли этот сборник «Однажды в Китае: все фильмы», который выйдет во вторник, потому что другие будут зависеть от вашего интереса к боевым искусствам, практика которых доминирует над этими изображениями; актер Джет Ли, сыгравший в нескольких из них главную роль Вонг Фей-Хуна; Или Цуй Харк (произносится как «Чой Ястреб»), движущая сила этих фильмов — будь то режиссер, продюсер, со-сценарист или даже, в одном случае, композитор.