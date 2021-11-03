Одна из самых больших игр – это главное шоу

Игроки из США могут не знать об этом честь королейТем не менее, MOBA пользуется огромным успехом в Китае с момента ее выпуска в 2015 году; В прошлом году издатель Tencent сообщил, что игру ежедневно используют более 100 миллионов пользователей! Хотя игра не будет выпущена за пределами региона в ближайшее время, разработчик TiMi Studio анонсировал дополнительный доход, который будет выпущен по всему миру для нескольких платформ. В отличие от предыдущей игры, Честь королей: мир Это будет не MOBA, а игра с открытым миром, в которой вас ждут массовые встречи с монстрами и некоторые интересные конструкции существ.

трейлер для Честь королей: мир Его можно найти ниже. Весь трейлер на китайском языке, но есть английские субтитры. Писатель Лю Цзысинь (три тела Проблема) Вам предстоит сыграть свою роль в развитии игрового мира.

В то время как честь королей Возможно, это имя не нарицательное за пределами Китая, TiMi Studio за последние несколько месяцев сделала себе гораздо большее имя за пределами региона. Разработчик несет ответственность за покемон объединяйсякоторый стал хитом во всем мире. TiMi Studio, очевидно, умеет создавать игры в жанре MOBA, но будет интересно посмотреть, как она справляется с играми с открытым миром.

Игроки непостоянны, и не всегда легко увидеть, какие игры будут успешными, а какие не вызовут интереса. Игроки в США могли отвергнуть MiHoYo Эффект Джиншин до его выпуска, но за последний год это название стало огромным хитом. может быть Честь королей: мир Он может оказаться в похожей ситуации, но можно с уверенностью сказать, что он станет большим хитом в своем родном регионе, мягко говоря. На данный момент нам просто нужно подождать и посмотреть. К сожалению, на момент написания этой статьи TiMi Studio не раскрыла окно выпуска игры.

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