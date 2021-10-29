Одна из самых больших мозаик в мире открыта в замке в пустыне Иерихон.

В четверг палестинские власти обнаружили одну из самых больших мозаик пола в мире в городе Иерихон на Западном берегу, после нескольких лет реставрации.

Огромная мозаика, напоминающая красивый ковер, занимает 836 квадратных метров (8998 квадратных футов) во дворце Хишама, исламской крепости в пустыне Омейядов, построенной в восьмом веке.

Изображения, которые можно увидеть на десятках картин, включают льва, атакующего оленя, символизирующего войну, и двух оленей, символизирующих мир, а также нежные цветочные и геометрические узоры.

Дворец Хишама был забыт на века, пока он не был заново открыт в 19 веке и вновь обнаружен в 1930-х годах. Тогда мозаика раскрылась под пылью.

Но он оставался в забвении до тех пор, пока пять лет назад сайт не был закрыт для посетителей, поскольку была начата реставрация, финансируемая Японией за 12 миллионов долларов.

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«Эта мозаика содержит более пяти миллионов каменных элементов из Палестины естественного и отличительного цвета», – сказал AFP заместитель министра туризма и древностей Салех Тавафаша во время церемонии открытия мозаики.

Одна из самых больших мозаик в мире была открыта после многолетнего реставрационного проекта во дворце Хишама в городе Иерихон на Западном берегу 28 октября 2021 г. (Фото Аббаса Момани / AFP)

Он надеялся, что процесс восстановления привлечет туристов в Иерихон.

Дворец Хишама у Мертвого моря занимает около 150 акров (60 га) и включает в себя бани и сельскохозяйственное поместье.

Династия Омейядов просуществовала с 660 по 750 год нашей эры.