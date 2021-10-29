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Одна из самых больших мозаик в мире открыта в замке в пустыне Иерихон.

29 октября, 2021
Toma Kulikov

В четверг палестинские власти обнаружили одну из самых больших мозаик пола в мире в городе Иерихон на Западном берегу, после нескольких лет реставрации.

Огромная мозаика, напоминающая красивый ковер, занимает 836 квадратных метров (8998 квадратных футов) во дворце Хишама, исламской крепости в пустыне Омейядов, построенной в восьмом веке.

Изображения, которые можно увидеть на десятках картин, включают льва, атакующего оленя, символизирующего войну, и двух оленей, символизирующих мир, а также нежные цветочные и геометрические узоры.

Дворец Хишама был забыт на века, пока он не был заново открыт в 19 веке и вновь обнаружен в 1930-х годах. Тогда мозаика раскрылась под пылью.

Но он оставался в забвении до тех пор, пока пять лет назад сайт не был закрыт для посетителей, поскольку была начата реставрация, финансируемая Японией за 12 миллионов долларов.

«Эта мозаика содержит более пяти миллионов каменных элементов из Палестины естественного и отличительного цвета», – сказал AFP заместитель министра туризма и древностей Салех Тавафаша во время церемонии открытия мозаики.

Одна из самых больших мозаик в мире была открыта после многолетнего реставрационного проекта во дворце Хишама в городе Иерихон на Западном берегу 28 октября 2021 г. (Фото Аббаса Момани / AFP)

Он надеялся, что процесс восстановления привлечет туристов в Иерихон.

Дворец Хишама у Мертвого моря занимает около 150 акров (60 га) и включает в себя бани и сельскохозяйственное поместье.

Династия Омейядов просуществовала с 660 по 750 год нашей эры.

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