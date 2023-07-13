Одно российское требование по зерновой сделке с Украиной не было выполнено: Путин – мир

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что ничего не было сделано для удовлетворения требований России по сделке, позволяющей Украине экспортировать зерно через Черное море.

«Я хочу подчеркнуть, что ничего не было сделано, абсолютно ничего. Все это однобоко», — сказал Путин в телеинтервью.

В июле 2022 года было подписано соглашение, позволяющее возобновить экспорт украинского зерна, а также параллельный меморандум о беспрепятственном экспорте российских продуктов питания и удобрений.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 июля, если Россия не согласится ее продлить.

Но Москва неоднократно угрожала выйти из него из-за сохраняющихся препятствий для ее экспорта.

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«Мы подумаем, что нам делать, у нас есть еще несколько дней», — сказал он.

«Мы поставим… когда выполним обещания», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что готов ждать «столько, сколько потребуется».

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работает с Москвой и Киевом над сохранением соглашения.

На сегодняшний день это позволило Украине экспортировать из черноморских портов более 32 млн тонн зерна и продовольствия.

Украинские официальные лица заявили, что на этой неделе российские беспилотники атаковали зерновые объекты в порту.