Одобрение продажи владельца Zara российскому бизнесу ближневосточной группе

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтогов сообщил об официальном одобрении поставки, и правительство России одобрило ее.

Финансовые подробности сделки не разглашаются.

В этом месяце и в мае Daher Group откроет магазины в России под новым брендом, включая Maag, Dub, Ecru и Vilet.

Inditex закрыл более 500 российских магазинов в марте 2022 года после вторжения России в Украину в предыдущем месяце. Он согласился отказаться от своих интересов в октябре 2022 года и ожидает одобрения правительства.

В знак протеста против агрессии ушли или попытались уйти несколько продавцов модной одежды, в том числе Adidas, Nike, Mango, Hermès и JD Sports.

Группа является крупнейшим в мире продавцом модной одежды и управляет семью коллекциями: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home. У нее 6460 магазинов на 215 рынках по всему миру, и до вторжения России в Украину она получала 8,5% своего операционного дохода от российского рынка.

«Коллекции с новыми бирками уже отшиты и привезены в Россию, — сказал Евтогов. — Все магазины готовы к открытию, которое запланировано на апрель-май 2023 года».