Ожесточенные столкновения на похоронах смертельно раненого палестинца на Храмовой горе

Палестинцы и полицейские столкнулись в ходе ожесточенных столкновений в Восточном Иерусалиме в понедельник вечером во время похорон палестинца, который скончался после серьезных ранений во время столкновений на Храмовой горе в прошлом месяце.

Шестеро офицеров были легко ранены камнями, брошенными сотнями участников беспорядков на кладбище недалеко от Старого города Иерусалима. Полиция сообщила, что двое полицейских были доставлены в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.

На видеозаписях видно, как во время похоронной процессии на полицейских в нескольких местах сыпались камни. На других видеозаписях видно, как стреляют фейерверками по полицейским, которые в ответ принимают меры по разгону беспорядков. Полиция заявила, что палестинцы «бросали камни, бутылки, кирпичи и другие тяжелые предметы, а также стреляли фейерверками по силам».

Спасательная служба Палестинского Красного Полумесяца сообщила, что 71 палестинец был ранен резиновыми пулями, шумовыми бомбами и избит. Она добавила, что в госпитализации нуждаются 13 человек, в том числе двое с травмами глаз.

Полиция сообщила, что офицеры арестовали 15 человек, но палестинские СМИ называют цифру 50.

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Полиция сообщила, что беспорядки произошли во время шествия и на кладбище, а также на улице Салах-эль-Дин. По данным полиции, палестинцы также повредили несколько автомобилей во время столкновений и задели нескольких пешеходов.

Правоохранительные органы Израиля заявили, что, когда начались похороны, в сторону сотрудников пограничной полиции, охранявших процессию, выехала машина. Полицейские стреляли по колесам автомобиля до тех пор, пока он не остановился. Затем внутри были арестованы пятеро палестинцев. В аварии никто не пострадал.

По меньшей мере 37 раненых заявили, что палестинские силы Красного Полумесяца и Израиля использовали резиновые пули и дубинки; В разгар похорон Валида аль-Шарифа. Вид находится недалеко от Баб аль-Амуд. pic.twitter.com/zDhC1ZT11H Том Бейтман 16 мая 2022 г.

Тысячи палестинцев пришли на похороны 21-летнего Валида Шарифа. Палестинцы заявили, что он умер от попадания пули с губкой во время столкновений 22 апреля. Полиция сообщила, что он упал и ударился головой, когда его забросали камнями.

Израильские власти вернули тело Шарифа его семье ранее в понедельник вечером, и последний немедленно начал марш, который достиг Храмовой горы, где было замечено несколько участников, размахивающих палестинскими флагами. Толпа скандировала: «В наших душах и крови мы искупит тебя, мученик».

На кадрах с места видно, что скорая помощь везла тело Шарифа с разбитыми окнами и проколотыми шинами. Палестинские СМИ утверждали, что это произошло в результате мер полиции по разгону беспорядков.

Столкновения между палестинцами и полицией произошли сегодня вечером после похорон Валида аш-Шарифа, который несколько недель назад скончался от серьезных ранений во время столкновений на Храмовой горе. pic.twitter.com/tZ6dtUF0ZG — Эммануэль (Мане) Фабиан (манифабиан) 16 мая 2022 г.

Это были вторые похороны в Восточном Иерусалиме за те дни, которые стали жестокими. Конвой журналистки «Аль-Джазиры» Шерин Абу Акле в пятницу попал в заголовки международных газет после того, как полиция засняла, как полиция бросается и бьет скорбящих, в том числе тех, кто несет гроб, когда гроб вынесли из иерусалимской больницы по пути к похоронам, в результате чего он упал на землю. земля. Полиция Израиля предложила ряд объяснений применения ими силы в день похорон, в том числе заявление о том, что группа из «300 бунтовщиков» захватила гроб в больнице. Через год это опроверг брат Шерин Абу Окла. Интервью С The Times of Israel в воскресенье.

Скорбящие несут гроб 21-летнего палестинца Валида аль-Шарифа во время его похорон в комплексе Аль-Акса над Храмовой горой в Старом городе Иерусалима, понедельник, 16 мая 2022 г. (AP Photo/Mahmoud Elean)

Столкновения и беспорядки в мечети Аль-Акса, расположенной на вершине Храмовой горы, вспыхивали почти каждый день во время священного месяца Рамадан в апреле.

Полиция сообщила, что аш-Шариф был одним из молодых людей в масках, которые бросали камни, когда он упал на землю и ударился головой о каменный пол. Его семья возражала против этого, заявив, что в него попала пуля с губчатым наконечником, которую полиция применила в то утро.

Полиция опубликовала кадры, на которых, по их словам, был Шариф, его лицо было покрыто черно-белой куфией, и они неоднократно бросали камни в израильские силы безопасности.

Через несколько часов после его убийства ХАМАС заявил, что Шариф был членом движения.

Движение «Исламский джихад» в Палестине опубликовало заявление с угрозами Израилю после убийства Шарифа.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету