Ожидается, что Великобритания расширит свое предложение НАТО, развернув крупные военные силы у границ Европы на фоне растущей российской агрессии.

Танки Т-72Б3 150-й стрелковой дивизии Южного военного округа принимают участие в учениях на Кадамовском полигоне. Подразделениям дивизии предстоит отработать широкий круг задач, в том числе организовать комплексное обеспечение тактических учений в составе батальонных тактических групп в ходе учений.
Эрик Романенко | ТАСС | Гетти Изображений
ВАШИНГТОН. Великобритания рассматривает возможность удвоения численности своих войск и отправки оборонительного оружия в Эстонию, члена НАТО, в связи с ухудшением условий безопасности на границе Украины с Россией.
Ожидается, что официальные лица Великобритании посетят штаб-квартиру НАТО на следующей неделе, чтобы уточнить детали предлагаемого пакета мер безопасности, который будет включать в себя дополнительные войска, истребители и военные корабли.
Посольство Великобритании в Вашингтоне сообщило, что на этой неделе Джонсон должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным и в ближайшие дни посетит регион. Ожидается, что на этой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретится с союзниками по НАТО в Венгрии, Словении и Хорватии.
«Этот пакет станет четким сигналом Кремлю: мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности и всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед лицом враждебности России», — написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в заявлении в воскресенье вечером.
«Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего», — добавил он.
В настоящее время Великобритания имеет более 900 британских военнослужащих, базирующихся в Эстонии, более 100 военнослужащих в Украине и около 150 солдат в Польше.
Авианосец HMS Prince of Wales в настоящее время находится в режиме ожидания, чтобы выдвинуться в течение нескольких часов, если напряженность еще больше возрастет.
На прошлой неделе Пентагон США привел 8500 американских военнослужащих в «повышенную боевую готовность» для развертывания в Европе, если НАТО активирует силы реагирования. Войска представляют собой вклад Америки в Силы реагирования НАТО численностью 40 000 человек, активация которых требует одобрения всех 30 членов НАТО.
Президент США Джо Байден обязался направлять боевые части США не непосредственно в Украину, а вместо этого в страны НАТО.
В течение нескольких месяцев Запад наблюдал за неуклонным наращиванием кремлевских сил вдоль границы Украины с Россией и Беларусью. Увеличение военного присутствия имитирует действия России в преддверии незаконной аннексии Крыма, полуострова в Черном море, в 2014 году, что вызвало международный резонанс и привело к ряду санкций против Москвы.
Кремль отрицает, что развертывание войск является прелюдией к нападению, и вместо этого представляет это движение как военные учения.
В пятницу высокопоставленные чиновники Пентагона предупредили, что последствия российского вторжения в Украину будут «ужасными».
«Учитывая тип группировки войск, наземные маневренные силы, артиллерию, баллистические ракеты, авиацию, все вместе взятые. Если бы это было применено против Украины, это было бы значительным, очень привести к значительному результату, и вы можете себе представить, как это может выглядеть в густонаселенных городских районах, вдоль дорог и так далее и тому подобное», — сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США. — сказал Марк Милли.
«Это было бы ужасно», — добавил Милли, самый высокопоставленный военный офицер страны.
Милли сказал, что позиция России вдоль границы с Украиной отличается от всего, что он видел за свою четырехдесятилетнюю военную карьеру. Он сказал, что у русских есть военно-воздушные силы, военно-морские силы, силы специального назначения, средства кибервойны, командования и управления, инженеры-логистики и другие средства вдоль границы с Украиной.
Министр обороны Ллойд Остин, выступавший вместе с Милли, призвал Москву снизить напряженность, уведя российские войска и военную технику от ее общей границы.
«Конфликт не является неизбежным. Еще есть время и пространство для дипломатии», — сказал Остин.
«Привет [Putin] может выбрать деэскалацию. Он может приказать своим войскам уйти. Он может выбрать диалог и дипломатию. Что бы он ни решил, Соединенные Штаты поддержат наших союзников и партнеров».
Предупреждения Пентагона прозвучали, когда президент России рассмотрел предложения США в области дипломатии и безопасности, которые были переданы Джоном Салливаном, американским послом в России. Сначала Россия холодно отреагировала на эти предложения.
«Поэтому мы будем ждать реакции и оценки российского правительства на наши письменные ответы», — заявил Салливан журналистам в пятницу из посольства США в Москве. «И затем, как отметил госсекретарь Энтони Блинкен, я ожидаю, что будет обсуждение или, возможно, встреча. Но я не знаю, что это не было согласовано».
Россия потребовала, чтобы США «не создавали военных баз» на территории каких-либо бывших советских республик, которые еще не являются членами НАТО, «не использовали их инфраструктуру для какой-либо военной деятельности и не развивали с ними двустороннее военное сотрудничество».
Российские официальные лица также призвали США предотвратить расширение военного альянса НАТО на восток.
С 2002 года Киев стремится вступить в НАТО, самый мощный в мире военный союз.
США и НАТО заявили, что такая просьба не может быть удовлетворена.
На прошлой неделе Байден разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, второй звонок за этот месяц, чтобы подтвердить готовность Вашингтона решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину.
Президент также сообщил Зеленскому в четверг, что посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует после того, как Госдепартамент издал приказ о выезде соответствующих членов семей сотрудников посольства в Киеве.
Государственный департамент также рекомендовал в воскресенье всем гражданам США, находящимся в Украине, немедленно покинуть страну, сославшись на продолжающееся наращивание российской военной мощи на границе.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».