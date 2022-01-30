Ожидается, что Великобритания расширит свое предложение НАТО, развернув крупные военные силы у границ Европы на фоне растущей российской агрессии.

Танки Т-72Б3 150-й стрелковой дивизии Южного военного округа принимают участие в учениях на Кадамовском полигоне. Подразделениям дивизии предстоит отработать широкий круг задач, в том числе организовать комплексное обеспечение тактических учений в составе батальонных тактических групп в ходе учений.

ВАШИНГТОН. Великобритания рассматривает возможность удвоения численности своих войск и отправки оборонительного оружия в Эстонию, члена НАТО, в связи с ухудшением условий безопасности на границе Украины с Россией.

Ожидается, что официальные лица Великобритании посетят штаб-квартиру НАТО на следующей неделе, чтобы уточнить детали предлагаемого пакета мер безопасности, который будет включать в себя дополнительные войска, истребители и военные корабли.

Посольство Великобритании в Вашингтоне сообщило, что на этой неделе Джонсон должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным и в ближайшие дни посетит регион. Ожидается, что на этой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретится с союзниками по НАТО в Венгрии, Словении и Хорватии.

«Этот пакет станет четким сигналом Кремлю: мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности и всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед лицом враждебности России», — написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в заявлении в воскресенье вечером.

«Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего», — добавил он.

В настоящее время Великобритания имеет более 900 британских военнослужащих, базирующихся в Эстонии, более 100 военнослужащих в Украине и около 150 солдат в Польше.

Авианосец HMS Prince of Wales в настоящее время находится в режиме ожидания, чтобы выдвинуться в течение нескольких часов, если напряженность еще больше возрастет.

На прошлой неделе Пентагон США привел 8500 американских военнослужащих в «повышенную боевую готовность» для развертывания в Европе, если НАТО активирует силы реагирования. Войска представляют собой вклад Америки в Силы реагирования НАТО численностью 40 000 человек, активация которых требует одобрения всех 30 членов НАТО.

Президент США Джо Байден обязался направлять боевые части США не непосредственно в Украину, а вместо этого в страны НАТО.