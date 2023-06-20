Ожидается, что в 2023 году экономика России снова сократится: рейтинги по шкале

БЕРЛИН (Рейтер) — Ожидается, что российская экономика снова сократится в 2023 году, но не так резко, как в прошлом году, из-за благоприятных цен на энергоносители и увеличения государственных расходов, согласно прогнозу Scope Ratings, опубликованному Reuters во вторник.

Ожидается, что в этом году ВВП России снизится на 0,8% по сравнению с 4,0%, ранее прогнозируемыми Scope Ratings. Федеральная служба государственной статистики России заявила в феврале, что экономика сократилась на 2,1% в прошлом году.

Показатель диапазона более пессимистичен, чем последний прогноз МВФ о росте на 0,7% и прогноз российского правительства о росте на 1,2%. Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что российская экономика может вырасти до 2% в этом году.

В 2024 году ВВП России продемонстрирует умеренное восстановление на 0,9%, что отражает более высокую, чем ожидалось, устойчивость экономики к последствиям войны на Украине, говорится в отчете Scoop.

Аналитики Scope говорят, что огромные государственные расходы в значительной степени способствовали поддержке роста в ближайшей перспективе, увеличивая дефицит бюджета.

Более того, дефицит бюджета будет расти еще больше, поскольку более низкие мировые цены на энергоносители снижают доходы от экспорта нефти и газа в контексте ограничения цен на нефть G7 и диверсификации ЕС в сторону отказа от российского природного газа.

Scoop прогнозирует дефицит бюджета в размере 3,8% ВВП в 2023 году по сравнению с текущим официальным прогнозом России в размере 2%, а затем сузится до 2,8% в следующем году.

Стойкая инфляция остается препятствием для роста России. По оценкам Scope, в 2023 году инфляция составит около 6%.

«Основное ценовое давление усугубляется нехваткой рабочей силы в результате мобилизации мужчин трудоспособного возраста для участия в войне в Украине и ускоренной эмиграции, которая в 2022 году достигнет 1,3 миллиона человек», — говорится в отчете Scoop.

Милитаризация экономики также затрудняет решение ранее существовавших структурных проблем, усугубленных войной, включая слабые инвестиции, низкий рост производительности и неблагоприятные демографические тенденции, которые, по мнению Скоупа, ограничивают потенциал роста российской экономики.

Scope Ratings ведет переговоры с Европейским центральным банком о том, чтобы стать одним из его признанных агентств, присоединившись к Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch и DBRS.

(Отчетность Рене Вагнер и Марии Мартинес; редактирование Эллисон Уильямс)