Ожидается, что два миллиона мусульман совершят хадж в Мекке

На этой неделе более двух миллионов мусульман примут участие в паломничестве в священный город Мекку в Саудовской Аравии, поскольку одно из крупнейших в мире религиозных собраний возвращается к работе после многих лет ограничений, связанных с коронавирусом.

Хадж является одним из пяти столпов ислама, и все мусульмане должны совершить его хотя бы раз в жизни, если они физически и финансово могут это сделать. Для паломников это глубоко духовный опыт, который стирает грехи, приближает их к Богу и подчеркивает единство мусульман.

Паломничество привлекает мусульман со всего мира в Мекку в Саудовской Аравии, где они следуют по стопам пророка Мухаммеда и прослеживают путь Авраама и Измаила, или Авраама и Измаила, как они известны в христианских и еврейских традициях.

Паломничество привлекает мусульман со всего мира в Мекку в Саудовской Аравии, где они следуют по стопам пророка Мухаммеда и прослеживают путь Авраама и Измаила, или Авраама и Измаила, как они известны в христианских и еврейских традициях.

Мусульмане не поклоняются Каабе, представляющей собой кубическое сооружение, покрытое черной тканью, расшитой золотом, но считают ее своим святым местом и могущественным символом единства и единобожия. Независимо от того, где они находятся в мире, мусульмане обращаются к Каабе во время своих ежедневных молитв.

Изображения из сезона хаджа в этом году подчеркивают масштаб и влияние хаджа.

Содействие: Ассошиэйтед Пресс