Ожидается, что ежегодная рекламная акция Apple «Снова в школу» начнется на этой неделе после выхода новых компьютеров Mac.

Ежегодная рекламная кампания Apple для школьников начнется на этой неделе в США. БлумбергМарк Горман. В сегодняшнем твите он сказал, что акция, скорее всего, начнется во вторник, после того как в понедельник на WWDC были анонсированы новые Mac.



В прошлом году в рамках рекламной акции предлагалась бесплатная подарочная карта Apple на сумму до 150 долларов при покупке подходящего Mac или iPad, а в 2021 году предлагались бесплатные AirPods.Бесплатный предмет — это плюс. Стандартные скидки Apple для образовательных учрежденийи учащиеся уже могут получить скидку от 5% до 10% на большинство компьютеров Mac, iPad и дисплеев Apple.

Акция обычно доступна для студентов, посещающих или принятых в колледж или университет, преподавателей и сотрудников высших учебных заведений, родителей, совершающих покупку от имени подходящего учащегося, сотрудников учебного заведения K-12 и некоторых других.

Шоу, скорее всего, начнется в Канаде в то же время, что и в США, а через несколько недель последует в странах Европы и Азии.

По словам Гурмана, Apple планирует анонсировать более крупный 15-дюймовый MacBook Air с чипом M2 во время выступления на конференции WWDC в понедельник. Он также отметил, что Apple тестирует новые модели Mac Studio с чипсетами M2 Max и M2 Ultra.